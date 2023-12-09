Таке вперше: Трамп обійшов Байдена у передвиборчому опитуванні

Американці слабо вірять у можливості Байдена покращити життя у США

Колишній президент США Дональд Трамп вперше обійшов чинного американського лідера Джо Байдена у передвиборчому опитуванні. Трамп має на 4% більше голосів, ніж Байден.

Про це свідчать дані опитування американського видання The Wall Street Journal. На даний момент голоси розподілилися так: Трамп 47% та Байден 43%.

"Дональд Трамп випереджає Джо Байдена у передвиборчих опитуваннях. Тільки 23% виборців кажуть, що політика Байдена допомогла їм особисто, тоді як 53% стверджують, що президентська програма їм зашкодила", — йдеться у статті.

Крім того, опитування виборців показало, що вони більше схиляються до здатності Дональда Трампа впоратися з конфліктом у Газі (44%), ніж Джо Байдена (32%). Розрив між потенційними кандидатами на пост нового президента США стає ще більшим (37% проти 31%), якщо до підрахунку додаються інші кандидати. Це вперше, коли Трамп обійшов Байдена у передвиборчих опитуваннях у протистоянні "віч-на-віч". Найпопулярніший з інших кандидатів ексдемократ Роберт Кеннеді-молодший, який заявив про намір балотуватися як незалежний кандидат, набрав 8%.

"Політичне становище президента Байдена знаходиться на найслабшому етапі за час його президентства, як показує нове опитування Wall Street Journal. Виборці поставили йому найнижчі оцінки за продуктивність праці і вперше віддали перевагу Дональду Трампу у ймовірних президентських перегонах 2024 року", — сказано у статті.

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