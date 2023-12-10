Деньги для Украины: в Республиканской партии назвали условие поддержки финансирования

Дискуссии через границы не должны оттянуть оказание помощи Украине

Сенаторы от Республиканской партии поддержат пакет финансирования военной помощи союзникам США – в том числе и Украине – только после того, как демократы согласятся на меры по укреплению границ США на юге. Через мексиканскую границу в Штаты каждый день попадает до 10 тысяч нелегальных мигрантов.

Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Джим Риш в комментарии "Голос Америки". Риш отметил, что сейчас перед республиканцами прежде всего стоит задача "закрыть южные границы".

"Это было голосование четко по партийной линии по пакету национальной безопасности, который мы должны принять. Мы это примем. Нам нужно было убедить наших коллег из другой партии, что мы настроены очень серьезно. Мы, республиканцы, очень серьезно относимся к закрытию нашей южной границы. У нас около 10 тысяч нелегалов в день пересекают границу Соединенных Штатов, и нам нужно защищать нашу границу, в первую очередь", – сказал он.

Впрочем, Риш добавил, что дискуссии о защите границ могут продолжаться месяцами или годами. Однако это не должно откладывать принятие решений по финансированию военной помощи Украине.

Издание отмечает, что Риш – среди тех сенаторов, которые последовательно поддерживали всю помощь Украине. Однако, во время последнего голосования он, как и все республиканцы, проголосовал против пакета финансирования.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Сенат США заблокировал помощь Украине в размере 61 млрд долларов. Документ не набрал достаточного количества голосов из-за того, что демократы и республиканцы до сих пор не договорились по вопросам миграции.

Президент США Джозеф Байден и его администрация готовы пойти на компромиссы с Республиканской партией по усилению правил пересечения границы мигрантами, на чем настаивают республиканские конгрессмены. Таким образом, Белый дом надеется получить их голоса, чтобы разблокировать помощь Украине.