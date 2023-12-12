Якщо допомоги від Заходу не буде: чи готові українці воювати самі, з'явилися результати опитування

З підтримкою українці не відчувають себе самотніми у цій боротьбі

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) протягом 10 днів (29 листопада — 9 грудня) провів всеукраїнське опитування щодо того, який підхід варто Україні обрати у разі значного скорочення військової допомоги від Заходу. За результатами, більша частина опитаних підтримує продовження тиску на окупантів.

Про це йдеться на сайті КМІС. Зазначається, що у телефонних інтервʼю було опитано 1031 респондента опитано 1031 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитані — це громадяни України (віком старше 18 років), які на момент опитування проживали на території України, але в межах територій, які не були окуповані після 24 лютого 2022 року. Варто зауважити, що до вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролює влада України після повномасштабного вторгнення (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.

"Ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення", — зазначили дослідники.

Результати опитування

На питання про те, яку стратегію дій підтримує респондент у разі, якщо дійсно Захід суттєво скоротить допомогу, 58% виступили за продовження тиску на окупантів, 32% вважають, що потрібно припиняти бойові дії з гарантіями безпеки, а от ще 10% не визначились.

КМІС додає, що стосовно питання стратегії дій у разі суттєвого скорочення західної допомоги простежуються певні регіональні відмінності.

"На заході й в центрі більше респондентів (відповідно, 64% і 65%) виступають за в будь-якому випадку продовження бойових дій. Хоча в цих регіонах також істотна частка (чверть населення) висловилися на користь припинення бойових дій.

Натомість на півдні й сході думки розділилися приблизно навпіл з лише незначним переважанням думки про продовження бойових дій. Так, на півдні 46%, а на сході 47% вважають, що навіть в умовах обмеженої західної допомоги бойові дії мають продовжуватися. Водночас відповідно, 40% і 42% готові на припинення бойових дій", — зазначає інститут.

Здебільшого дослідники це пояснюють наближеність певних регіонів до лінії фронту. Південь і схід значно ближчі до зони активних бойових дій, що значною мірою зумовлює вищу готовність в умовах обмеження допомоги на припинення бойових дій (хоча абсолютна більшість у цих регіонах вірять, що з належною допомогою Україна може досягти успіху).

У КМІС прокоментували результати опитування

Виконавчий директор інституту Антон Грушецький зауважив, що від початку російського вторгнення багато Західних політиків, експертів, журналістів дивувалися оптимізму українців.

"Один з основних факторів, який психологічно підтримував українців та дозволяв більш упевнено дивитися в майбутнє – підтримка Заходу. Українці не відчували себе самотніми у боротьбі з Росією, а вважали боротьбу спільною справою", — зазначає він.

Наочним прикладом, за словами Грушецького є те, як у вересні 2022 року на тлі успішної Харківської операції 80% українців вважали успіхи української армії спільним досягненням і спільним результатом дій України і Заходу. А от уже лютому 2023 року 81% українців вважали, що співробітництво України і Заходу для відсічі російській агресії – це "win-win" ситуація, коли у виграші і сама Україна, і також Захід.

"Українці і зараз вірять, що належна підтримка Заходу дозволить досягти результату. Саме тому українцям прикро і боляче бачити, що за пафосними "We stand with Ukraine" від держав із сукупним ВВП, який обчислюється трильйонами доларів, реальна допомога була не такою швидкою, недостатньою в обсязі та номенклатурі, а в останній час узагалі забуксувала. Усе більше і більше українців (і не тільки) будуть бачити в цьому лицемірство і зраду від начебто друзів", — додає виконавчий директор КМІС.

Він також наголосив на тому, що інститут закликає лідерів та громадськість Заходу бути відповідальними та дати все необхідне Україні для виживання та успішної відсічі агресії.

"Ціна – не лише виживання України та українців, а збереження ціннісного ядра Західної цивілізації. Зрада України та спроба віддати Україну жорсткому агресору не умиротворить Росію, а тільки доведе можливо незворотну ерозію цінностей та ідей Заходу, його розклад та фактичний шлях до суїциду", — сказав Грушецький.

Щодо бачення дій у разі скорочення допомоги від Заходу, то, за словами Грушецького, більшість українців навіть у таких скрутних умовах зберігають віру у важливість боротьби та тиску на ворога. Проте важливо розуміти, що громадська думка може швидко зміниться, якщо зменшиться підтримка.

"І в цьому випадку позиція Заходу також лишається принципово важливою – чи буде мати Україна (хоча б підконтрольні території) дійсно серйозні гарантії безпеки чи Захід знову хоче запропонувати чергову версію Будапештського меморандуму?" — зазначив він.

Раніше "Телеграф" писав, що США та Україна підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Завдяки цьому кроку у ЗСУ стане більше техніки та боєприпасів.