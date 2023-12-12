Если помощи от Запада не будет: готовы ли украинцы воевать сами, появились результаты опроса

С поддержкой украинцы не чувствуют себя одинокими в этой борьбе

Киевский международный институт социологии (КМИС) в течение 10 дней (29 ноября — 9 декабря) провел всеукраинский опрос о том, какой подход следует Украине избрать в случае значительного сокращения военной помощи от Запада. По результатам большая часть опрошенных поддерживает продолжение давления на оккупантов.

Об этом говорится на сайте КМИС. Отмечается, что в телефонных интервью было опрошено 1031 респондента, опрошено 1031 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрошенные — это граждане Украины (старше 18 лет), которые на момент опроса проживали на территории Украины, но в пределах территорий, которые не были оккупированы после 24 февраля 2022 года. Следует отметить, что в выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины после полномасштабного вторжения (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами за границей.

"Мы считаем, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения", — отметили исследователи.

Результаты опроса

На вопрос о том, какую стратегию действий поддерживает респондент в случае, если Запад существенно сократит помощь, 58% выступили за продолжение давления на оккупантов, 32% считают, что нужно прекращать боевые действия с гарантиями безопасности, а вот еще 10% не определились.

КМИС добавляет, что в вопросе стратегии действий в случае существенного сокращения западной помощи наблюдаются определенные региональные отличия.

"На западе и в центре больше респондентов (соответственно, 64% и 65%) выступают "за" в любом случае продолжение боевых действий. Хотя в этих регионах также существенная доля (четверть населения) высказались в пользу прекращения боевых действий".

На юге и востоке мысли разделились примерно пополам с лишь незначительным преобладанием мысли о продолжении боевых действий. Да, на юге 46%, а на востоке 47% считают, что даже в условиях ограниченной западной помощи боевые действия должны продолжаться. В то же время, соответственно, 40% и 42% готовы на прекращение боевых действий", — отмечает институт.

В большинстве своем исследователи это объясняют приближенность определенных регионов к линии фронта. Юг и восток значительно ближе к зоне активных боевых действий, что в значительной степени приводит к более высокой готовности в условиях ограничения помощи на прекращение боевых действий (хотя абсолютное большинство в этих регионах верят, что с надлежащей помощью Украина может добиться успеха).

В КМИС прокомментировали результаты опроса

Исполнительный директор института Антон Грушецкий отметил, что с начала российского вторжения многие западные политики, эксперты, журналисты удивлялись оптимизму украинцев.

"Один из основных факторов, который психологически поддерживал украинцев и позволял более уверенно смотреть в будущее — поддержка Запада. Украинцы не чувствовали себя одинокими в борьбе с Россией, а считали борьбу общим делом", — отмечает он.

Наглядным примером, по словам Грушецкого, является то, как в сентябре 2022 года на фоне успешной Харьковской операции 80% украинцев считали успехи украинской армии общим достижением и общим результатом действий Украины и Запада. А вот уже в феврале 2023 года 81% украинцев считали, что сотрудничество Украины и Запада для отражения российской агрессии – это "win-win" ситуация, когда в выигрыше и сама Украина, и Запад.

"Украинцы и сейчас верят, что надлежащая поддержка Запада позволит добиться результата. Именно поэтому украинцам досадно и больно видеть, что за пафосными "We stand with Ukraine" от государств с совокупным ВВП, исчисляемым триллионами долларов, реальная помощь была не столь быстрой, недостаточной" в объеме и номенклатуре, а в последнее время вообще забуксовала. Все больше и больше украинцев (и не только) будут видеть в этом лицемерие и предательство от вроде бы друзей", — добавляет исполнительный директор КМИС.

Он также отметил, что институт призывает лидеров и общественность Запада быть ответственными и дать все необходимое Украине для выживания и успешного отпора агрессии.

"Цена – не только выживание Украины и украинцев, а сохранение ценностного ядра Западной цивилизации. Измена Украины и попытка отдать Украину жесткому агрессору не умиротворит Россию, а только докажет, возможно, необратимую эрозию ценностей и идей Запада, его расписание и фактический путь к суициду", — сказал Грушецкий.

Что касается видения действий в случае сокращения помощи от Запада, то, по словам Грушецкого, большинство украинцев даже в таких трудных условиях сохраняют веру в важность борьбы и давления на врага. Однако важно понимать, что общественное мнение может быстро измениться, если уменьшится поддержка.

"И в этом случае позиция Запада также остается принципиально важной – будет ли у Украины (хотя бы подконтрольные территории) действительно серьезные гарантии безопасности или Запад снова хочет предложить очередную версию Будапештского меморандума?" – отметил он.

Ранее "Телеграф" писал, что США и Украина подписали меморандум о совместном производстве оружия и обмене техническими данными. Благодаря этому шагу в ВСУ станет больше техники и боеприпасов.