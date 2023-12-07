Оружия будет больше: США и Украина подписали важный документ

Украина намерена занять нишу россиян на мировом рынке оружия

США и Украина подписали меморандум о совместном производстве оружия и обмене техническими данными. Благодаря этому шагу у ВСУ станет больше техники и боеприпасов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Также он поделился другими итогами первого дня Конференции Оборонных Индустрий DFNC1: US Edition.

Так, по словам министра, речь идет о совместном производстве систем ПВО, ремонте и техобслуживании техники, а также изготовлении критически важных боеприпасов.

"Оружия будет больше! Благодарен Министру обороны США Ллойду Остину, Министру торговли США Джинни Раймондо, коллегам из Госдепа и СНБ США за проактивную и лидерскую позицию во время организации форума. Совместно с Министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным определили развитие украинской оборонной индустрии — одним из приоритетов нашей работы. В следующем году выделяем беспрецедентный бюджет на развитие оборонного производства", — написал Рустем Умеров.

Он добавил, что техника и оружие украинского производства должны занять российскую нишу на мировом рынке вооружений.

Кроме того, ранее стало известно, что США передали Украине технологию производства "гибридных" систем ПВО FrankenSAM. Об этом сообщили в Белом доме. Такая система позволит совмещать современные ракеты класса земля-воздух с пусковыми установками советских времен и радарами, которые уже есть на вооружении ВСУ.

К примеру, один из вариантов установки может сочетать ракеты Sea Sparrow с пусковой установкой "Бук", а другой — ракеты Sidewinder с советскими радарами.

"Параллельное производство этих систем в Украине и США позволит ускорить их развертывание и позволит Украине внести значительный вклад в поддержание своих систем ПВО", — отмечают в Белом доме.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какими темпами в россии производят оружие. По информации ГУР, у оккупантов есть проблемы, но расслабляться Украине не стоит.