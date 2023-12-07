Зброї буде більше: США та Україна підписали важливий документ

Україна має намір зайняти нішу росіян на світовому ринку зброї

США та Україна підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Завдяки цьому кроку у ЗСУ стане більше техніки та боєприпасів.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умеров. Він також поділився іншими підсумками першого дня Конференції Оборонних Індустрій DFNC1: US Edition.

Так, за словами міністра, йдеться про спільне виробництво систем ППО, ремонт та техобслуговування техніки, а також виготовлення критично важливих боєприпасів.

"Зброї буде більше! Вдячний Міністру оборони США Ллойду Остіну, Міністру торгівлі США Джіні Раймондо, колегам із Держдепу та РНБ США за проактивну та лідерську позицію під час організації форуму. Спільно з Міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишиним визначили розвиток української оборонної індустрії — одним із пріоритетів нашої роботи. У наступному році виділяємо безпрецедентний бюджет на розвиток оборонного виробництва", — написав Рустем Умеров.

Він додав, що техніка та зброя українського виробництва мають зайняти російську нішу на світовому ринку озброєнь.

Крім того, раніше стало відомо, що США передали Україні технологію виробництва гібридних систем ППО FrankenSAM. Про це повідомили у Білому домі. Така система дозволить поєднувати сучасні ракети класу земля-повітря з пусковими установками радянських часів та радарами, які вже є на озброєнні ЗСУ.

Наприклад, один із варіантів установки може поєднувати ракети Sea Sparrow із пусковою установкою "Бук", а інший — ракети Sidewinder із радянськими радарами.

"Паралельне виробництво цих систем в Україні та США дозволить прискорити їхнє розгортання та дозволить Україні зробити значний внесок у підтримку своїх систем ППО", — зазначають у Білому домі.

Також "Телеграф" розповідав про те, якими темпами у росії виробляють зброю. За інформацією ГУР, окупанти мають проблеми, але розслаблятися Україні не варто.