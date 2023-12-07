Ракети, дрони, бронетехніка: в ГУР розповіли про темпи виготовлення зброї в росії

Терористи мають проблеми з обсягами виготовлення зброї та з сучасними технологіями, але це не привід розслабитися

Російський терористичний режим попри масу проблем з озброєнням ще має великі запаси зброї та, що найголовніше – має можливість озброєння виготовляти у кількостях, достатніх для продовження війни. Зокрема мова йде про ракети, безпілотники та бронетехніку.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Національного телемарафону. За його словами, мова навіть не йде про стрілецьку зброю – радянські запаси в росіян буквально нескінченні.

Щодо інших видів зброї, то при тому, що росіяни виготовляють нові партії, її все одно навіть на складах багато. Зокрема мова йде про ракети для комплексів С-300, якими терористи обстрілюють українські міста.

"Звичайно, це жодним чином не високоточна зброя. Вона просто летить у певному напрямку і вражає те, що знаходиться у квадраті. Це зброя, яка насамперед спрямована проти цивільного населення та цивільної інфраструктури", – пояснив Юсов.

З бронетехнікою у росіян все складніше. Хоча терористи заявляють про виробництво нової техніки у великих масштабах, насправді вони просто брешуть – бо мова йде переважно про розконсервацію старої та модернізацію існуючої військової техніки. При цьому росіянам критично не вистачає сучасного технологічного обладнання для техніки – сучасної оптики, сучасної радіоелектроніки, схем, мікрочіпів, тому тут в них й надалі будуть проблеми.

"З усім тим, є певні можливості. Триває виробництво ракетних озброєнь. Налагоджене виробництво більшою мірою ударних безпілотників. Це справді є проблемою для нас, тому що це, зокрема, наслідки обходу санкційної політики. Разом з тим, саме по собі виробництво безпілотників – це не надсучасне виробництво. Питання обсягів. До поставлених обсягів і оголошених планів вони наразі не наближаються", – резюмував речник ГУР.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗСУ назвали ще одну загрозу для України під час російських повітряних атак.

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