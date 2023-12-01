"Нового немає тож покращили старе": експерт пояснив слабкість оновленого 50-річного танка окупантів

Свої танки окупанти буквально завішують бронею

Продовжуючи штурмові дії у низці ключових точок фронту, російські окупанти змушені компенсувати втрати. Для цього переважно використовують танки Т-62, яким виповнилося 50-60 років. І щоб компенсувати цей недолік, їх намагаються покращити.

На один із таких танків звернув увагу військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Окупанти назвали ці бронемашини Т-62МВ, модернізацію зразка 2023 року.

За його словами, російські "кулібіни" вирішили не розмінюватися на дрібниці і замість динамічного захисту "Контакт-1" встановили більш сучасний "Релікт" з елементами 4С23, внаслідок чого Т-62М став схожим на Т-90М. Також танк отримав борти від Т-72Б3, із розміщеним там ДЗ. Як приціл використовується тепловізійний 1ПН96МТ-1.

В результаті, за твердженнями окупантів, їм вдалося підвищити стійкість до кінетичних засобів ураження до 350 мм, а кумулятивним — до 500 мм, із захистом від тандемів та повністю закрити динамічним захистом фронтальну проекцію Т-62МВ.

"Власне, тут є про що подискутувати, адже з таким обважуванням навантаження на силові вузли Т-62, що славиться своєю чутливістю до зміни ваги в більшу сторону, зросла в рази. Про мобільність і мови не йде, в ній танк точно втратив", — каже про мінуси такого "покращення" Олександр Коваленко.

З іншого боку, експерт визнає, що окупанти намагаються максимально підвищувати захищеність своїх бойових машин, навіть з урахуванням зниження їхньої мобільності. Також він підкреслив, що "модернізація" Т-62 говорить про провал виробництва та постачання до військ більш сучасних танків Т-72/80/90, чому і "поліпшується" танк, виробництво яких завершили ще 1975 року.

"Хто буде наступним на модернізацію на зразок 2023? Т-54/55?", — іронізує експерт.

Втім, разом із покращенням старих танків окупанти кидають на фронт і нову техніку, на кшталт колісної САУ "Мальва", невдалої копії української "Богдани".