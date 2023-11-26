У росії стався потужний вибух на важливому заводі: там виробляли двигуни для танків (відео)

Частина міста залишилася без світла

У росії триває серія дивних пожеж на підстанціях і цього разу масштабний спалах відбувся неподалік кордону Казахстану — у Челябінську.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, інцидент стався на території Челябінського тракторного заводу, де нині виробляють танкові двигуни. При цьому деякі мешканці міста скаржаться на те, що у них після цього зникла електрика.

Згідно з повідомленнями МНС сталося загоряння масляного трансформатора на площі 40 кв. Інформації про постраждалих не надходило.

Як видно на кадрах із мережі, спочатку можна було побачити інтенсивне миготіння, після чого в небо піднявся величезний стовп вогню та диму.

Згідно із заявою керівництва заводу, попередньою причиною вибуху є коротке замикання на головній понижувальній підстанції.

Нагадаємо, що в ніч з 23 на 24 листопада пожежа сталася на підстанції Чагіно, яка знаходиться у передмісті Москви – Любліно. Площа займання складала 200 квадратних метрів.

А вранці 26 листопада подібна подія сталася в самій російській столиці. Об’єкт спалахнув у районі Мосфільмівської вулиці