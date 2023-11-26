Вимальовуються цікаві перспективи? В рф нова, але вже не перша, примітна пожежа (відео)
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По російській енергосистемі "прилетів" бумеранг
На Україну чекає важка зима через російські атаки. Проте самим росіянам у своїй країні-агресорі, схоже, перезимувати спокійно також не вийде. Там із настанням холодів значно почастішали випадки "куріння" у заборонених місцях.
Сьогодні, 26 листопада, стався черговий із них. Мова про нову пожежу у Москві. Там, за даними мережі, горить електропідстанція. Як зазначає екснародний депутат Борислав Береза, це вже третій такий інцидент за тиждень.
Росіяни пишуть, що об’єкт спалахнув у районі Мосфільмівської вулиці. Через це там було перекрито рух атвотранспорту.
Примітно, що з попередньої такої пожежі минуло лише 2 дні. Нагадаємо, що в ніч із 23 на 24 листопада благодатний вогонь зійшов на підстанцію Чагіно, яка знаходиться у передмісті Москви – Любліно. Площа займання складала 200 квадратних метрів.
Усього за день до цього, в ніч на 23 листопада, у Підмосков’ї також було неспокійно. Спочатку там бачили яскраві спалахи в небі, після чого виникла пожежа в районі електропідстанції.
І це все на тлі регулярних атак невідомих безпілотників. Наприклад, вранці 26 листопада в росії заявили про масовану атаку дронів. Йдеться про нібито збиття БПЛА одночасно в кількох областях рф. Щоправда, як мінімум один з них "збила" багатоповерхівка в Тулі.
Раніше ми писали про те, що в росії знову заявили про атаку українських безпілотників.