Вимальовуються цікаві перспективи? В рф нова, але вже не перша, примітна пожежа (відео)

По російській енергосистемі "прилетів" бумеранг

На Україну чекає важка зима через російські атаки. Проте самим росіянам у своїй країні-агресорі, схоже, перезимувати спокійно також не вийде. Там із настанням холодів значно почастішали випадки "куріння" у заборонених місцях.

Сьогодні, 26 листопада, стався черговий із них. Мова про нову пожежу у Москві. Там, за даними мережі, горить електропідстанція. Як зазначає екснародний депутат Борислав Береза, це вже третій такий інцидент за тиждень.

Росіяни пишуть, що об’єкт спалахнув у районі Мосфільмівської вулиці. Через це там було перекрито рух атвотранспорту.

Примітно, що з попередньої такої пожежі минуло лише 2 дні. Нагадаємо, що в ніч із 23 на 24 листопада благодатний вогонь зійшов на підстанцію Чагіно, яка знаходиться у передмісті Москви – Любліно. Площа займання складала 200 квадратних метрів.

Усього за день до цього, в ніч на 23 листопада, у Підмосков’ї також було неспокійно. Спочатку там бачили яскраві спалахи в небі, після чого виникла пожежа в районі електропідстанції.

І це все на тлі регулярних атак невідомих безпілотників. Наприклад, вранці 26 листопада в росії заявили про масовану атаку дронів. Йдеться про нібито збиття БПЛА одночасно в кількох областях рф. Щоправда, як мінімум один з них "збила" багатоповерхівка в Тулі.

Раніше ми писали про те, що в росії знову заявили про атаку українських безпілотників.