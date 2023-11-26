Вырисовываются интересные перспективы? В рф новый, но уже не первый, примечательный пожар (видео)

По российской энергосистеме "прилетел" бумеранг

Украину ждет тяжелая зима из-за российских атак. Однако самим россиянам в своей стране-агрессоре, похоже, перезимовать спокойно также не выйдет. Там с наступлением холодов значительно участились случаи "курения" в запрещенных местах.

Сегодня, 26 ноября, случился очередной из них. Речь о новом пожаре в москве. Там, по данным в сети, горит электроподстанция. Как отмечает экс-народный депутат Борислав Береза, это уже третий такой инцидент за неделю.

Россияне пишут, что объект загорелся в районе Мосфильмовской улицы. Из-за этого там было перекрыто движение атвотранспорта.

Примечательно, что с предыдущего такого пожара прошло всего 2 дня. Напомним, что в ночь с 23 на 24 ноября благодатный огонь сошел на подстанцию Чагино, которая находится в пригороде москвы – Люблино. Площадь возгорания составляла 200 квадратных метров.

Всего за день до этого, в ночь на 23 ноября, в российском Подмосковье также было неспокойно. Сначала там видели яркие вспышки в небе, после чего возник пожар в районе электроподстанции.

И это все на фоне регулярных атак неизвестных беспилотников. Например, утром 26 ноября в россии заявили о массированной атаке дронов. Речь идет о якобы сбитии БПЛА сразу в нескольких областях рф. Правда как минимум один из них "сбила" многоэтажка в Туле.

Ранее мы писали о том, что в россии снова заявили об атаке украинских беспилотников.