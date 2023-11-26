В россии произошел мощнейший взрыв на важном заводе: там производили двигателя для танков (видео)

Часть города осталась без света

В россии продолжается серия странных пожаров на подстанциях и на этот раз масштабное возгорание произошло неподалеку от границы Казахстана — в Челябинске.

Как сообщают местные telegram-каналы, инцидент произошел на территории Челябинского тракторного завода, где ныне производят танковые двигатели. При этом некоторые жители города жалуются на то, что у них после этого пропало электричество.

Согласно сообщениям МЧС произошло возгорание масляного трансформатора на площади 40 кв.м. Информации о пострадавших не поступало.

Как видно на кадрах из сети, сначала можно было увидеть интенсивное мигание, после чего в небо поднялся огромный столб огня и дыма.

Согласно заявлению руководства завода, предварительной причиной взрыва является короткое замыкание на главной понижающей подстанции.

Напомним, что в ночь с 23 на 24 ноября пожар произошел на подстанции Чагино, которая находится в пригороде москвы – Люблино. Площадь возгорания составляла 200 квадратных метров.

А утром 26 ноября подобное происшествие произошло в самой российской столице. Объект загорелся в районе Мосфильмовской улицы