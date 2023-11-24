Випробування пройшли вдало? Окупанти заявили про початок експлуатації нового зразка озброєння

Російська САУ схожа на Богдану, але поступається їй у головному

Російські окупанти на фронті зазнають тяжких втрат у техніці, яку намагаються компенсувати випуском нових видів озброєння. Іноді це дивні всюдиходи, які не мають навіть нормального даху для десанту та екіпажу. Але це не заважає тестувати передову техніку, яку противник вважає здатною змінити ситуацію на полі бою.

Так, начальник ракетних військ і артилерії росії генерал-лейтенант Дмитро Клименко заявив, що новітня 152-мм самохідна зброя 2С43 "Мальва" проходить дослідно-бойову експлуатацію на лінії бойового дотику. І навіть нібито успішно показало себе.

Насправді ж САУ "Мальва" — це спроба скопіювати вдалу колісну українську самохідну установку "Богдана". Колісна самохідка має ряд переваг перед своїми гусеничними варіантами – дешевизну, простоту в обслуговуванні, кращу маневреність та швидкість (щоправда, лише на дорогах, а не на бездоріжжі). Тому не дивно, що у світі зростає тенденція до озброєння військ саме колісних самохідок.

Однак при створенні "Мальви" окупанти залишили стару зброю – гармату калібру 152 мм часів СРСР, що робить навіть нову САУ застарілою порівняно з "Богданою".

На практиці це означає, що "Мальва", що має довжину ствола гармати максимум в 47 калібрів, може стріляти на дальність не більше 29 кілометрів. А ось "Богдана" з довжиною ствола в 52 калібру може відправити снаряд на 40 км, а якщо використати реактивний снаряд, то ще далі – на 60 км.

В умовах контрбатарейної дуелі це означає, що за допомогою БПЛА ЗСУ можуть з повітря засікти позиції "Мальви" і точно накрити її з "Богдани" з відстані, на яку російська САУ не дістанеться.

Загалом артилерія стандарту НАТО, наявна на озброєнні ЗСУ, має масу переваг перед російською, основна з яких – дальність ведення вогню, яка досягається завдяки довшим стовбурам знарядь.