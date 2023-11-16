AS-90 або "Мста-С": чому британська САУ краща за російську (відео)

Британська САУ перевершує артилерію окупантів за трьома параметрами

ЗСУ отримали від західних партнерів понад 30 самохідних артилерійських установок (САУ) AS-90, які успішно громять російських окупантів. Завдяки своїм характеристикам, самохідки союзників навіть перевершують "молодші" російські установки "Мста-С".

Відео з роботою САУ AS-90 зсередини виклав на своєму Telegram-каналі відомий український журналіст Андрій Цаплієнко. Він підкреслив, що самохідка була прийнята на озброєння у 1993-му році, а башта була встановлена на польську САУ "Краб", яка також є у ЗСУ.

Усередині AS-90

Якщо порівнювати AS-90 та "Мста-С", основних супротивників в артилерійських дуелях, то "британка" має деяку перевагу:

у дальності — "Мста-С" б’є на 24,7 км звичайним снарядом і на 29 км — активно-реактивним; а AS-90 — на 25 км звичайним снарядом з гармати довжиною 39 калібрів і на 30 км — з гармати в 52 калібру модифікації Braveheart. Активно-реактивний снаряд полетить ще далі;

у скорострільності — максимальний темп стрільби "Мста-С" становить 7-10 пострілів за хвилину, AS-90 може робити до трьох пострілів за 10 секунд або до 18 за хвилину, щоправда, насправді максимальний темп стрільби використовується рідко;

у бронюванні – максимальна товщина броні "британки" становить до 17 мм, у російської САУ трохи менше – 15 мм, але в умовах бою навіть ця різниця може стати важливою, наприклад, зупинивши уламок від снаряда, захистивши розрахунок та важливі вузли самохідки.

І ці переваги AS-90 має, незважаючи на те, що вона на 19 років старша за "Мста-С", прийнята на озброєння у 2012 році.

При цьому російські окупанти намагаються копіювати вдалі зразки озброєння. Але роблять це дуже незграбно, як у випадку з українською колісною САУ "Богдана".