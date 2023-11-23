Може значно вплинути на хід війни: чим САУ "Богдана" корисна на фронті (відео)

Україні потрібні цілі дивізіони або бригади таких установок, стверджують військові

Роль артилерії в сучасній війні надзвичайно важлива – адже без артилерійської вогневої підтримки неможливо уявити ані вдалий наступ, ані оборону. Такі завдання "на відмінно" виконує перша українська колісна самохідна артилерійська установка 2С22 "Богдана".

У її виробництві беруть участь два учасника NAUDI (Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України): Краматорський завод важкого верстатобудування та "Українська бронетехніка" – як субпідрядник.

Військові дуже задоволені точністю, потужністю і прохідністю гаубиці. "Її великою перевагою є дальність стрільби – 42 км. Не кожна гармата може стріляти на таку дальність і при цьому показувати таку точність. Також ми не стоїмо стаціонарно в капонірах. Нам приходить команда, ми відпрацьовуємо та повертаємось в район очікування. Саме це забезпечує нам те, що розрахунки цілі та здорові, гармата в порядку, і продуктивність максимальна", – розповідає командир батареї Віталій.

На думку командира батареї, Україні потрібні цілі дивізіони або бригади установок "Богдана" – тоді це зможе значно вплинути на хід війни.

Про найбільшу вражену "Богданою" ціль у живій силі і те, чому військові називають гаубицю "дівчинкою" – дивіться у відео АрміяInform: