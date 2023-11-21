В Україні розробляють декілька нових модифікацій САУ "Богдана" – гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас

САУ "Богдана" в Україні почали виробляти серійно, в декількох модифікаціях, і зараз розробляється ще декілька паралельних модифікацій – це потрібно для пришвидшення обсягів виробництва.

Про це заявив генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас в інтерв’ю "Військовому кур’єру".

За його словами, "Українська бронетехніка" бере участь у виробництві "Богдани" як субпідрядник, виконуючи роль виробника шасі або бронювання кабіни.

"Богдана" проходила тяжкий тернистий шлях державних випробувань – з 2017-го по 2022 рік. Дуже мало виробників можуть це витримати, адже постійно треба платити зарплату персоналу, проводити розробки, витрачати кошти. Розробка, вироблення та випробування такої складної артилерійської системи – важкий процес", – зазначив Владислав Бельбас.

Гаубиця "Богдана" стала знаменитою після того, як допомогла звільнити від ворогів острів Зміїний. "Богдана" – це перша українська САУ, розроблена під стандартний для країн НАТО калібр 155 міліметрів. Зараз артилерійські системи активно застосовують на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, "Українська бронетехніка" – один із найбільших приватних виробників військової техніки та зброї в Україні. "Українська бронетехніка" виготовляє бронеавтомобілі "Варта" та "Новатор", міномети різних калібрів та зенітні установки. Також компанія бере участь у спільному виробництві української самохідної гаубиці "Богдана".