В Украине разрабатывается несколько новых модификаций САУ "Богдана" — гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас

САУ "Богдана" в Украине начали производить серийно, в нескольких модификациях и сейчас разрабатывается еще несколько параллельных модификаций – это нужно для ускорения объемов производства.

Об этом заявил генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас в интервью "Военному курьеру".

По его словам, "Украинская бронетехника" принимает участие в производстве "Богданы" как субподрядчик, выполняя роль производителя шасси или бронирование кабины.

"Богдана" проходила тяжелый тернистый путь государственных испытаний – с 2017 по 2022 год. Очень мало производителей могут это выдержать, ведь постоянно нужно платить зарплату персоналу, проводить разработки, тратить деньги. Разработка, выработка и испытание такой сложной артиллерийской системы – трудный процесс", – отметил Владислав Бельбас.

Гаубица "Богдана" стала знаменитой после того, как помогла освободить от врагов Змеиный остров. "Богдана" – это первая украинская САУ, разработанная под стандартный для стран НАТО калибр 155 миллиметров. Сейчас артиллерийские системы активно применяются в Лиманском и Бахмутском направлениях.

Напомним, "Украинская бронетехника" – один из самых крупных частных производителей военной техники и оружия в Украине. "Украинская бронетехника" производит бронеавтомобили "Варта" и "Новатор", минометы разных калибров и зенитные установки. Также компания участвует в совместном производстве украинской самоходной гаубицы "Богдана".