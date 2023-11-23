Может оказать значительное влияние на ход войны: чем САУ "Богдана" полезна на фронте (видео)

Украине нужны целые дивизионы или бригады таких установок, утверждают военные

Роль артиллерии в современной войне чрезвычайно важна – ведь без артиллерийской огневой поддержки невозможно представить ни удачное наступление, ни оборону. Такие задачи "на отлично" выполняет первая украинская колесная самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана".

В ее производстве принимают участие два участника NAUDI (Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины): Краматорский завод тяжелого станкостроения и Украинская бронетехника — как субподрядчик.

Военные очень довольны точностью, мощностью и проходимостью гаубицы. Ее большим преимуществом является дальность стрельбы – 42 км. Не каждая пушка может стрелять на такую дальность и при этом показывать такую точность. Также мы не стоим стационарно в капонирах. Нам приходит команда, мы отрабатываем и возвращаемся в район ожидания. Именно это обеспечивает нам то, что расчеты целые и здоровые, пушка в порядке, и производительность максимальная", – рассказывает командир батареи Виталий.

По мнению командира батареи, Украине нужны целые дивизионы или бригады установок "Богдана" – тогда это сможет повлиять на ход войны.

О наибольшей пораженной "Богданой" цели в живой силе и том, почему военные называют гаубицу "девочкой" – смотрите в видео АрмияInform: