На заміну бронемашинам – ЗСУ знищили перший зразок новітньої техніки росіян

Нова техніка була представлена лише у серпні, а вже біла знищена

Продовжуючи атаки під Авдіївкою, російські окупанти зазнають все більш серйозних втрат. Щоб знизити їх та компенсувати втрати у техніці росіяни кинули на передову свою новинку – армійські всюдиходи "Пластун-СП", які представили на виставці озброєння лише влітку. Але вже перші зразки цієї техніки було знищено ЗСУ.

Про це повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, це знищення було вперше верифіковано у Запорізькій області.

Пластун-СН знищено

За словами експерта, ці всюдиходи мали частково компенсувати нестачу ББМ у російських підрозділах. Постачання до складу окупаційних військ було анонсовано офіційно 29 жовтня. Згідно з заявами росіян, Пластун-СП має комбіновану броню класу Бр3 (куля пістолета калібром 9 мм) і Бр4 (бронебійна автоматна куля калібром 5,45 мм, і проста куля калібром 7,62 мм), а темп виробництва – один усюдихід на тиждень.

"Від себе зауважу, що ці усюдиходи не мають твердого даху. Так-так, саме так. Загалом, ще та, капсула смерті підвищеної прохідності", — підкреслив Олександр Коваленко.

Маса "Пластуна-СП" складає близько 3,8 тонн, а швидкість до 50 км/год, призначення ж транспорту швидше за вивезення поранених і перевезення вантажів, наприклад, 82-мм міномета, а не участь у прямому бою, для чого всюдихід явно не призначений.

Раніше під Авдіївкою були помічені БМП-1У "Шквал", які до того стояли в російських музеях, але через втрати були перекинуті на передову.