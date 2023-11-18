У бій пішли музейні експонати: під Авдіївкою окупанти використовують трофейні БМП

До Авдіївки ці зразки стояли у музеях із 2008 року.

Під час тяжких боїв, що тривають другий місяць під Авдіївкою Донецької області, російські окупанти використовують музейні експонати бронетехніки в прямому розумінні цього слова. Йдеться про модернізацію ще радянської БМП-1 із українським бойовим модулем "Шквал".

Увагу на це звернув відомий український журналіст Андрій Цаплієнко. У ході чергового штурму одну таку БМП-1У було знищено та впізнано за фотоматеріалами.

Як наголосив воєнкор, ці БМП-1У потрапили до рук ворога під час російсько-грузинської війни у серпні 2008 року, коли понад 10 таких бронемашин було захоплено окупантами. При цьому всі вони були направлені не до військ, і навіть не на бази зберігання, а до музеїв. І ось через 15 років через величезні втрати російських окупантів їх знову відправили на передову.

Як підкреслив Андрій Цаплієнко, хоча на БМП-1У і залишився український бойовий модуль "Шквал", нашу 30-мм гармату ЗТМ-1 було замінено ще на радянську 2А72 такого ж калібру.

Видно бойовий модуль Шквал

Слід зазначити, що модернізація БМП-1 з’явилася наприкінці 1990-х років і наголос на ній було зроблено на поліпшенні зброї та обладнання. Так БМП отримала 30-мм гармату, можливість стріляти протитанковою ракетою, нову систему управління вогнем, нові приціли, лазерний далекомір, системи зв’язку.

Декілька десятків модернізованих БМП-1У було поставлено на експорт, а найбільшого контракту було укладено з Грузією.

Разом із музейними експонатами російські окупанти відправляють на передову та виготовлені з нуля БМП-3, які мають 4 недоліки, завдяки яким ЗСУ їх можуть легко знищити.