Нову техніку спеціально покращили для боїв узимку, але мінуси нікуди не поділися.

Російський "Курганмашзавод" передав ВС росії для війни в Україні чергову партію БМП-3. Це новинка, яка є варіацією техніки, яку почали виробляти 36 років тому.

Як повідомляють російські канали в YouTube, виробництво ведуть за планом та держзамовленням. Нову техніку спробували покращити, пристосувавши її для суворої зими з холодами до -40 °С, оснастивши тепловізійними прицілами для боїв уночі та зміцнивши броню екранами та протикумулятивними ґратами.

БМП-3 є найсучаснішою в ВС росії бронемашиною і має потужне озброєння у вигляді 100 мм і 30 мм знарядь, кулемета і ПТУРів. Але, за словами військового експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, у неї є безліч недоліків:

двигун був перенесений у кормову частину БМП, що зменшило на дві особи місткість десантного відсіку. При встановленні двигуна в носовій частині дверцят безпечного виходу десанту розташовувалась ззаду, а тепер бійці роблять це через люк у даху, що куди небезпечніше;

дизельний двигун УТД-29 досить ненадійний, найчастіше відбувається руйнування ущільнювальних кілець на ковпачках форсунок, що призводить до змішування олії з пальним;

наявність у БМП 100 мм гармати підвищує її озброєність, але при пробитті броні детонація потужних снарядів усередині бронемашини не залишає екіпажу та десанту шансів на виживання;

слабка бічна броня максимум здатна протистояти 12,7 мм пулі. Та й лобова не завжди витримає попадання 25 чи 30 мм снаряда. А посилення броні збільшує вагу і, як наслідок, веде до ще більшої кількості поломок двигуна.

Також невідомий обсяг постачання БМП-3 до військ. Наприклад, за січень-березень 2023 року "Курганмашзавод" виробив 50 бронемашин, тобто може виробляти до 200 одиниць на рік. Водночас з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2023 року ЗСУ знищили від 250 (підтверджених) до 350 (непідтверджених) одиниць БМП-3.

А тим часом ЗСУ влаштували геноцид улюбленцю російської пропаганди ТГС "Сонцепек", у жовтні знищивши шість одиниць техніки.