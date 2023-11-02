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"Сонячний" геноцид: ЗСУ знищили гордості окупантів на 100 млн доларів

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Микита Синицін Микита Синицін
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ТВС Сонцепек
ТВС Сонцепек. Фото Відкриті джерела

За місяць окупанти втратили 6 дорогих одиниць техніки, і в листопаді ще одну

Вторгнення росії в Україну зруйнувало міф не тільки про "другу армію світу", а й нібито найкращу у світі російську зброю. ЗСУ успішно знищують російську техніку, яку в росії вважали такою, що не має аналогів у світі. Цього разу йтиметься про важку вогнеметну систему (ТВС) "Сонцепек", улюбленицю російської пропаганди, шість одиниць якої ЗСУ знищили в жовтні.

Рекорд українські воїни встановили 31 жовтня, коли за день знищили одразу дві ТВС "Сонцепек". Про це повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Усього ж є точні дані про 16 одиниць даної техніки (неофіційно більше 20), які були спалені, починаючи з 24 лютого. Однак 1 листопада стало відомо про знищення ще однієї ТВС – яка стала вже 17-ою.

Якщо врахувати, що вартість одного "Сонцепека" становить близько 15 млн доларів, то за жовтень і початок листопада ЗСУ завдали матеріальних збитків окупантам на суму близько 105 млн доларів. Раніше в червні українські бійці за тиждень збили шість ударних гелікоптерів Ка-52, чим завдали шкоди ворогові на атку ж суму, адже вартість однієї гвинтокрилої машини становить 16 млн доларів.

ТВС "Буратіно" та "Сонцепек" користуються у російської пропаганди підвищеною любов’ю через потужність та ефектні вибухи їх термобаричних ракет. Справді, тактико-технічні характеристики ТВС вражають:

  • вага — 46 тонн на шасі танка Т-72;
  • озброєння — 24 напрямні для термобаричних боєприпасів, що являють собою вогнесуміш у вигляді аерозолю, що розпорошується в повітрі і потім вибухає вибухом, здатних накрити площу в 40 квадратних метрів;
  • швидкість — 65 км/год і запас ходу в 550 км з екіпажем із трьох осіб.

Але насправді важкі вогнемети росії мають одну серйозну слабкість — мінімальну дальність стрілянини. ТВС "Буратіно" може бити приблизно до 3600 метрів, що у разі озброєння противника протитанковими ракетами, здатними втішити до 5000 метрів, робить його легкою мішенню і справжньою вогненною могилою для екіпажу.

Екіпажу "Сонцепіка" в цьому сенсі пощастило більше — його гранична дальність стрілянини становить до 6000 метрів, що перевищує дальність стрілянини ПТУРу. Щоправда, в умовах бою легко підійти на ближчу дистанцію та потрапити під удар з української "Стугни".

Водночас через важкі втрати від вогню ЗСУ в російській армії створили спрощену версію ТВС – "Тосочку", яка має менше напрямних для ракет (18 замість 30 або 24), але головне, у неї шасі вантажного авто, а не танка Т -72, що робить захист розрахунку лише номінальним.

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#Зброя #Військова техніка #Вогнемет #ТОС-1