Окупанти похвалилися новою "суперзброєю": чи змінить вона ситуацію на передовій

Пропагандисти вже похвалилися першим відео його застосування

Брак артилерії змушує російських окупантів кидати в бій навіть рідкісні екземпляри. Щоб підняти дух своїх військ, вони заявили про появу на передовій чергової суперзброї – покращеної версії важкої вогнеметної системи (ТВС), яка називається "Тосочка".

Як повідомляє пропагандистський ресурс РИА "Новости", озброєна "Тосочка" 18 ракетами з термобаричними боєголовками.

Дальнобійні ракети для ЗСУ

За даними видання Defence-ua, про "перше успішне" застосування своєї "вундервафлі" окупанти повідомляють уже не вперше. Це вже було зроблено ще у травні 2022 року, щоправда, без будь-якого підтвердження на фото чи відео.

Удосконалення "Тосочки" росіянами виразилося в:

встановленні вантажного крана, що дозволяє їй обходитися без транспортно-заряджувальної машини та збільшує автономність техніки;

новому колісному шасі на базі вантажного авто "Урал-375" з броньованою кабіною, таке шасі, щоправда неброньоване, використовується на РСЗВ "Град".

Втім, окупанти вже не раз завищували характеристики своєї зброї, але виявлялося, що вона набагато гірша. Так може статися і з "Тосочкою". Так, її вогнева міць явно впала — з 30 ракет ТВС "Буратіно" або 24 у ТВЗ "Сонцепека" — до 18. Наскільки броня зможе витримати пряме влучення артилерійського снаряда або дрона-камікадзе зверху, питання, адже "Урал-375" авто, а значить має свої обмеження за масою, у тому числі і за вагою броні.

Але головне, хоча окупанти і заявили про створення для цієї системи нових снарядів ТБС-3М зі збільшеною до 15 км дальністю, поки на озброєнні росіян їх немає. А нинішня дальність стрілянини в 6,5 км робить "Тосочку" доступною для удару по ній будь-якою артилерією, починаючи зі 120 мм мінометів, які при коригуванні з повітря дронами можуть завдавати точних ударів.

Про те, що ЗСУ навчилися знищувати ТВСи окупантів, говорить і військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. За його підрахунками, тільки в жовтні було знищено дві ТВС-1А "Сонцепек", загальна кількість знищених машин — 18. Захоплювали їх ЗСУ і як трофеї.

А тим часом ЗСУ отримали пробну партію тактичних ракет ATACMS, і експерти розповіли "Телеграфу", як це може змінити ситуацію на передовій.