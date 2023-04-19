"Буратіно" потрапив у полон: ЗСУ затрофеїли одне з найпотужніших озброєнь окупантів

Ця зброя залишається найпотужнішою після ядерної, але має низку недоліків

ЗСУ затрофеїли та перевели "на бік добра" чергову унікальну одиницю військової техніки окупантів. Йдеться про улюблену ворожою пропагандою важку вогнеметну систему (рос. — тяжелая огнеметная система — ТОС) "ТОС-1 Буратіно".

Фото з трофейною "ТОС-1", що рухається, розмістив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, уточнивши, що установка використовує 220-мм термобаричні реактивні снаряди.

За своєю потужністю термобаричні боєприпаси, вони ж боєприпаси об’ємного вибуху, поступаються лише ядерній зброї, але при цьому їх використання не заборонено Женевською конвенцією.

Принцип об’ємного вибуху передбачає розпилення зі снаряда горючої суміші, після чого слідує її підрив. В результаті випалюється кисень і утворюється різкий перепад тиску та надвисока температура, від якої плавиться навіть цегла.

Трофей їде на війну

Якщо споглядати віддалено, то вибух подібного боєприпасу виглядає особливо епічно, за що "ТОС-1" полюбила російська пропаганда. Правда при цьому пропагандисти росії не люблять говорити про слабкості таких важких вогнеметних систем. А таких слабкостей вистачає.

Так, хоча шасі "ТОС-1" на основі танка Т-72 важать 46 тонн і дають захист корпусу, сама пускова установка розташована зверху відкрито, і тому може бути пошкоджена скиданням з дрону порівняно невеликого боєприпасу.

Але головна проблема – досить невелика дальність пострілу, всього 3600 метрів, що робить "Буратіно" вразливим навіть для легких мінометів. Вони не можуть повністю знищити "ТОС-1", але вивести з ладу цілком здатні. Також небезпечні ПТРК з дальністю стрільби до 5 км, і вже згадані дрони, здатні як завдати удару зверху, так і скоригувати вогонь артилерії.

Тим не менш, потужність боєприпасу вселяє повагу і тому трофеєні "Буратіно" та його модифікація "Солнцепек" з дальністю пострілу в 6000 метрів активно використовуються ЗСУ, адже їх вдалося захопити вже далеко не одну.