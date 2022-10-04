ЗСУ взяли черговий трофейний Сонцепек окупантів – скоро можна буде сформувати окремий батальйон? Але чи потрібно

Чи варто ЗСУ створювати трофейні чаті з вогнеметів, захоплених під час боїв

Серед безлічі зразків військової техніки окупантів, які застосовуються під час вторгнення в Україну, "улюбленцем" пропагандистів став черговий "аналогівнет" в особі важкої вогнеметної системи (ТОС) "Буратіно" та його модифікація "Сонцепек".

Так, напередодні бійці ЗСУ змогли захопити повністю справний і навіть заряджений "Сонцепек", який тепер служитиме Україні. Причому це не перша подібна ТГС, яка стала трофеєм наших бійців, ще навесні подібний зразок був захоплений ЗСУ.

Також в руки ЗСУ потрапляли "Буратіно", так що загальна кількість ТГС ймовірно досить велика для того, щоб сформувати батальйон вогнеметів, для чого в ВС Росії використовують 9 бойових одиниць.

"Аналогівне" з купою недоліків

Незважаючи на розпіареність ТОСів, їхня реальна бойова ефективність досить сумнівна. Насамперед, той же "Буратіно" вже немолодий і перебуває на озброєнні з 1980-х років. "Сонцепек" порівняно новий – прийнятий на озброєння у 2001-му році.

Формально тактико-технічні характеристики ТОС вражають:

вага 46 тонн на шасі танка Т-72;

зброю у вигляді 24 напрямних для термобаричних боєприпасів, що являють собою вогнесуміш у вигляді аерозолю, що розпорошується в повітрі і потім вибухом, що підривається, здатних накрити площу в 40 квадратних метрів;

швидкість 65 км/год і запас ходу 550 км з екіпажем з 3 чоловік.

Але насправді важкі вогнемети Росії мають одну серйозну слабкість — це мінімальну дальність стрілянини. Так, "Буратіно" може стріляти приблизно до 3600 метрів, що у разі озброєння противника протитанковими ракетами, здатними бити до 5000 метрів, робить його легкою мішенню та справжньою вогненною могилою для екіпажу.

Екіпажу "Сонцепіка" в цьому сенсі трохи краще — його гранична дальність стрілянини становить до 6000 метрів, що перевищує дальність стрілянини ПТУР. Щоправда в умовах бою легко підійти на ближчу дистанцію та потрапити під удар української "Стугни".

Втім, при правильному застосуванні трофейні "Буратіно" та "Сонцепеки" посилять вогневу міць ЗСУ, тоді як окупанти все частіше змушені спиратися на застарілу техніку, що знімається зі зберігання.