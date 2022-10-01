У хід пішов старий мотлох – росіяни до Криму завозять техніку 50-рчної давнини

Захищати Крим планується технікою, знятою з консервації та виробленої десятки років тому

На телеграм-каналі українського журналіста Андрія Цаплієнка з’явилося зняте випадковими свідками відео проїзду через Кримський міст залізничного складу з військовою технікою до Криму.

"Щастить допомогу пацанам і вона нескінченна, скільки їх тут а? Красені", — захоплюється автор відео.

Щоправда, незабаром радості в його голосі стає менше, і він зізнається, що "видно, що не нове з розконсервації".

У Крим везуть старину

На відео можна побачити кілька десятків одиниць різної військової техніки — від вантажівок до танків, і деякі з них вдалося впізнати. Так, як пише журналіст Андрій Цаплієнко, серед представленої техніки видно БТР-ЗД "Скрежет" та БМП-1.

Техніка 50-річної давності

БМП-1, або бойова машина піхоти стала родоначальником цілого класу даної бронетехніки, призначеної для перевезення особового складу піхоти в гусеничних машинах. Причому створена вона була ще 1966 року, а випускалася по 1983 рік. Тобто фізично БМП-1, які везуть на Крим, може бути до 40 років, а морально вони застаріли на всі півстоліття.

БМП-1 – це невелика 13-тонна техніка на гусеницях, здатна вмістити екіпаж із 3 осіб та 8 бійців десанту. Озброєна вона 73-мм гарматою та 1 кулеметом, а бронювання має врятувати від зброї калібром до 20 мм, але насправді навіть великокаліберний кулемет у 12,7 мм легко пробиває броню.

Єдиний плюс БМП-1 їхня кількість – було випущено понад 20 тисяч бронемашин.

БТР-ЗД "Скрежет" — це зенітна модифікація БМД-1 (бойової машини десанту), по суті того ж БМП-1, і призначена для озброєння ВДВ та захисту від авіації супротивника з двома 23-мм гарматами. Хоча останні й призначені спочатку для боротьби з повітряними цілями, але чудово працюють і за наземними цілями – піхотою та легкою бронетехнікою.

При цьому захист самого БТР-ЗД "Скрежет" приблизно рівнозначний БМП-1 і є вкрай слабким, а стрілки із ЗУ-23-2 зовсім позбавлені будь-якого захисту.

ВДВ Росії активно використовуються окупантами в ході війни з Україною і зазнали найважчих втрат, а чимало їх техніки стали трофеями ЗСУ. У результаті в Україні було помічено новітню техніку для ВДВ – бронеавтомобілі "Тайфун-ВДВ".