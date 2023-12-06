Історичний рекорд: два українські дрони знищили шалено дорогу зброю РФ

У росіян їх обмежена кількість

Воїни 11 Бригади Національної гвардії України знищили частину новітнього ЗРК С-350 "Витязь" за допомогою двох FPV-дронів. Окупанти зазвичай розмішують ці комплекси у тимчасово окупованому Криму, або Москві, але чомусь вирішили перемістити деякі з них на лівий берег Херсонщини.

Відео влучної роботи підрозділу БПЛА "Ластівка", екіпажу "Самосуд", показала НГУ у Facebook. Це найдорожча знищена ціль FPV-дронами, адже вартість лише однієї пускової установки цієї системи сягає від $135 млн.

Зазначається, що ЗРК "Витязь" – це новітній російський зенітно-ракетний комплекс малої та середньої дальності, призначений для точкового захисту від літаків, балістичних ракет, дронів та високоточних атак. Росіяни планують, що в найближчі роки ЗРК замінить С-300ПС і Бук-М1-2.

За декілька днів роботи оператори дронів військових частин Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України на Південному напрямку знищили:

8 одиниць легкового автомобільного транспорту військ РФ;

1 вантажний автомобіль військового призначення;

1 зенітно-ракетний комплекс середньої дальності нового покоління С-350 "Витязь";

1 автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс "ОСА" 10;

3 антени РЕБ.

Новину прокоментував український громадський та політичний діяч Сергій Стерненко, зазначивши, що найважливіше це не вартість ЗРК, а те, що цілком можливо, що це міг бути взагалі єдиний такий комплекс, поставлений росіянами на озброєння. Адже у 2027 році вони планували отримати 12.

"Тому ця втрата — дуже болюча для ворога", — резюмує він.

Активіст додав, що FPV-дрон — той вид озброєння, які українські бійці отримають здебільшого завдяки волонтерам та донатам від українців.

Раніше "Телеграф" писав, що у своєму блозі військовий історик та експерт Андрій Харук розповів про знищення українськими воїнами двох ІМР-1 (інженерна машина розгородження). Ця техніка була знищена ЗСУ вперше, та й взагалі вперше засвітилася на передовій.