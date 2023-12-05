Дрони СБУ вдарили по цілях у Криму: влучили по стоянці гелікоптерів, і не тільки

Вибухи лунали одразу на кількох об’єктах

На території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Безпілотники Служби безпеки України вразили цілу низку військових об’єктів.

Про це у вівторок, 5 грудня, "Телеграфу" стало відомо із власних джерел. Наразі вже є попередня інформація про пошкодження.

Вибуховий інцидент стався сьогодні вранці. Як з’ясувалося, дрони зуміли вразити такі об’єкти в Криму:

радіолокаційну систему "Небо-М" у районі н.п Багерове,

радіолокаційну систему П-18 "Терек",

систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" у н.п Стрілкове,

стоянку гелікоптерів.

Зазначимо, що Міністерство оборони Росії вранці написало пост у своєму офіційному каналі, в якому прокоментувало атаку. За даними відомства, нібито чотири БПЛА було знищено і ще двох перехоплено.

"5 грудня ц.р. близько 6.00 мск припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об’єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО чотири українські безпілотні літальні апарати знищено і ще два перехоплено над акваторією Азовського моря", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилися нові супутникові знімки Кримського мосту після "мегашторму", який вирував на Чорноморському узбережжі.