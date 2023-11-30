"Жара" у Криму, морози на Донбасі та шторм зі снігом: відомий синоптик дав прогноз погоди в Україні на початок грудня

Автомобілістам слід бути уважними та обережними в умовах суттєвої зміни погоди

У перші дні грудня погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти та повітряні маси з південного заходу. Очікується переважно похмуре небо, місцями тумани та опади у вигляді снігу, дощу та мряки. Однак із розвитком потужного антициклону над Сибіром до нас почне надходити холодне континентальне повітря на тлі північно-східного вітру.

Таким чином, у другій половині наступного тижня в Україні очікується холодна, вітряна та переважно суха погода. Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич.

1—3 грудня у північних та західних областях пройде помірний, місцями значний сніг. У центральних, південних та східних регіонах опади будуть переважно у вигляді дощу (у Харківській області сніг, мокрий сніг, місцями ожеледиця та налипання мокрого снігу).

Подекуди тумани призведуть до зниження дальності видимості до 200—500 метрів. Автомобілістам слід бути уважними та обережними.

Температура повітря в західних та північних областях вночі становитиме -1...-7°С, днем буде -4...+1°С. У центральних, південних та східних регіонах вночі -3…+2°С, удень +2…+8°С. 3 грудня вранці та днем місцями +9…+14°С, у Криму до +16°С, що як для зими можна вважати "спекою".

4—5 грудня переважно без опадів, лише у Карпатах невеликий сніг. У Криму, Приазов’ї та на Донбасі — дощ із мокрим снігом. На дорогах західних та північних областей утворюється ожеледиця. Температура повітря по всій країні почне поступово знижуватися вночі до -5 ... -10°С в західних областях і до -2 ... -7°С — на решті території. Денна температура коливатиметься в межах +1…-5°С.

У період з 6 по 10 грудня очікується подальше похолодання на тлі зростання атмосферного тиску та малохмарного неба. Суттєвих опадів не передбачається, лише 9—10 грудня у західній частині сніг та мокрий сніг, на Закарпатті — з дощем. Вітер переважатиме східний та південно-східний, 7-12 м/с, 9—10 грудня в країні місцями пориви, 15—20 м/с, що вважається дуже міцним і навіть штормовим.

На карті представлений прогноз мінімальної температури вночі по Україні на 10 грудня 2023 року

Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах -6...-11°С, днем -3...-8°С; у північних та східних областях 9—10 грудня можливе зниження до -12…-18°С. У західних, південних областях та Криму вночі -4...+1°С, вдень -2...+3°С, повідомив Ігор Кібальчич.