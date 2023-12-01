У вас оборона потонула: на нових супутникових знімках Кримського мосту видно свіжі пошкодження

Частина оборони просто змило

"Мегашторм", який розбушувався днями на Чорноморському узбережжі України, завдав колосальної шкоди обороні кримського мосту у Керчі. Більшість барж перед ним із боку Чорного моря просто змило чи затопило.

Про це пише "Крим реалії", посилаючись на супутникові фото, опубліковані OSINT-аналітиком MT_Anderson. На них видно, що біля путінського мосту 3 баржі затоплено, 2 – повністю змито водою. Ще одна баржа залишається на плаву, але вона ні до чого не прикріплена.

Так виглядали загородження росіян в окупованому Криму 4 жовтня:

А так вже 28 листопада:

Нагадаємо, як раніше ми писали, шторм у Криму змив також і бонові загородження росіян. Деякі з них прибули до берега, інші просто зникли. Також на нових фото аналітики не виявили і вольєрів із бойовими дельфінами.

Також ми повідомляли про те, що під Анапою шторм викинув на мілину суховантажне судно. Усього на борту 21 член екіпажу, серед яких є громадяни Сирії, Індії та Єгипту. Було вирішено, що судно стоятиме на мілині біля набережної Паралія, доки не припиниться шторм.