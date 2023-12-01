У вас оборона утонула: на новых спутниковых снимках Крымского моста видно свежие повреждения

Часть обороны просто смыло

"Мегашторм", который разбушевался на днях на Черноморском побережье Украины, нанес колоссальный ущерб обороне крымского моста в Керчи. Большинство барж перед ним со стороны Черного моря просто смыло или затопило.

Об этом пишет "Крым реалии", ссылаясь на спутниковые фото, опубликованные OSINT-аналитиком MT_Anderson. На них видно, что возле путинского моста 3 баржи затоплены, 2 – полностью смыты водой. Еще одна баржа остается на плаву, но она ни к чему не прикреплена.

Так выглядели заграждений россиян в оккупированном Крыму 4 октября:

А так уже 28 ноября:

Напомним, как ранее мы писали, шторм в Крыму смыл также и боновые заграждения россиян. Некоторые из них прибыло к берегу, а другие просто исчезли. Также на новых фото аналитики не обнаружили и клеток с боевыми дельфинами.

Также мы сообщали о том, что под Анапой шторм выбросил на мель сухогруз. Всего на борту 21 член экипажа, среди которых есть граждане Сирии, Индии и Египта. Было решено, что судно будет стоять на мели около набережной Паралия, пока не прекратится шторм.