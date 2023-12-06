Исторический рекорд: два украинских дрона уничтожили безумно дорогое оружие РФ

У россиян их ограниченное количество

Воины 11 Бригады Национальной гвардии Украины уничтожили часть новейшего ЗРК С-350 "Витязь" с помощью двух FPV-дронов. Оккупанты обычно размешивают эти комплексы во временно оккупированном Крыму или Москве, но почему-то решили переместить некоторые из них на левый берег Херсонщины.

Видео меткой работы подразделения БПЛА "Ласточка", экипажа "Самосуд", показала НГУ в Facebook. Это самая дорогая уничтоженная цель FPV-дронами, ведь стоимость только одной пусковой установки этой системы составляет от $135 млн.

Отмечается, что ЗРК "Витязь" – это новейший российский зенитно-ракетный комплекс малой и средней дальности, предназначенный для точечной защиты от самолетов, баллистических ракет, дронов и высокоточных атак. Россияне планируют, что в ближайшие годы ЗРК заменит С-300ПС и Бук-М1-2.

За несколько дней работы операторы дронов воинских частей Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины на Южном направлении уничтожили:

8 единиц легкового авто транспорта войск РФ;

1 грузовой автомобиль военного назначения;

1 зенитно-ракетный комплекс средней дальности нового поколения С-350 "Витязь";

1 автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс "ОСА" 10;

3 антенны РЭБ.

Новость прокомментировал украинский общественный и политический деятель Сергей Стерненко, отметив, что самое важное – это не стоимость ЗРК, а то, что вполне возможно, что это мог быть вообще единственный такой комплекс, поставленный россиянами на вооружение. А ведь в 2027 году они планировали получить 12.

"Поэтому эта потеря очень болезненна для врага", — резюмирует он.

Активист добавил, что FPV-дрон — тот вид вооружения, которые украинские бойцы получат в основном благодаря волонтерам и донатам от украинцев.

Ранее "Телеграф" писал, что в своем блоге военный историк и эксперт Андрей Харук рассказал об уничтожении украинскими воинами двух ИМР-1 (инженерная машина разграждения). Эта техника была уничтожена ВСУ впервые, и вообще впервые засветилась на передовой.