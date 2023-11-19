Не пригодилась в бою: ВСУ под Авдеевкой уничтожили первые образцы техники оккупантов, которой 50 лет

Первые ИМР-1 начали выпускать в 1969 году

В ходе ожесточенных боев под Авдеевкой Донецкой области российские оккупанты продолжают нести тяжелые потери. При этом в ходе штурмов используют технику, которая для этого не была предназначена, и потому уничтожается ВСУ.

Об этом пишет в своем блоге военный историк и эксперт Андрей Харук, рассказывая об уничтожении украинскими воинами двух ИМР-1 (инженерная машина разграждения). Данная техника была уничтожена ВСУ впервые, да и вообще первый раз засветилась на передовой.

Как пишет эксперт, ИМР-1 — это корпус танка Т-55, на который в зависимости от задачи ставят бульдозерное оборудование, стрелу-манипулятор и землеройный ковш. Техника довольно универсальна и может расчищать дороги, рыть землю для укреплений, разбирать завалы и баррикады или выполнять другую работу.

Ее минусом является явная устарелость, ведь первые ИМР-1 начали выпускать в 1969 году и завершили в 1991-м, то есть самой "молодой" технике сегодня уже явно перевалило за 30 лет, а самой старой — более 50. Кстати, производили эти машины и в Донецкой области – на Новокраматорском машиностроительном заводе в городе Краматорск.

Как подчеркивает эксперт, даже такая устаревшая техника может быть полезной при штурме, правда для этого ей необходимо достигнуть линии обороны ВСУ, чтобы своим инженерным оборудованием начать его разрушать. А это как показал "авдеевский опыт", весьма непросто.

Впрочем, даже новая техника оккупантов в виде тяжелых огнеметных систем регулярно уничтожается ВСУ.