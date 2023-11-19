Не знадобилася у бою: ЗСУ під Авдіївкою знищили перші зразки техніки окупантів, якій 50 років

Перші ІМР-1 почали випускати у1969 році

Під час запеклих боїв під Авдіївкою Донецької області російські окупанти продовжують зазнавати тяжких втрат. При цьому під час штурмів використовують техніку, яка для цього не була призначена, і тому знищується ЗСУ.

Про це пише у своєму блозі військовий історик та експерт Андрій Харук, розповідаючи про знищення українськими воїнами двох ІМР-1 (інженерна машина розгородження). Ця техніка була знищена ЗСУ вперше, та й взагалі вперше засвітилася на передовій.

Як пише експерт, ІМР-1 — це корпус танка Т-55, на який в залежності від завдання ставлять бульдозерне обладнання, стрілу-маніпулятор та землерийний ківш. Техніка досить універсальна і може розчищати дороги, рити землю для укріплень, розбирати завали та барикади або виконувати іншу роботу.

Її мінусом є явна застарілість, адже перші ІМР-1 почали випускати 1969 року і завершили 1991-го, тобто наймолодшій техніці сьогодні вже явно перевалило за 30 років, а найстарішій — понад 50. До речі, виробляли ці машини і в Донецькій області – на Новокраматорському машинобудівному заводі у місті Краматорськ.

Як підкреслює експерт, навіть така застаріла техніка може бути корисною під час штурму, щоправда, для цього їй необхідно досягти лінії оборони ЗСУ, щоб своїм інженерним обладнанням почати його руйнувати. А це, як показав "авдіївський досвід", дуже непросто.

Втім, навіть нова техніка окупантів у вигляді важких вогнеметних систем регулярно знищується ЗСУ.