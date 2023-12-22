Там скрывались лидеры боевиков: Израиль уничтожил туннели ХАМАС в элитном районе Газы

Туннели были расположены в элитном районе города Газа

Израильская армия нанесла удары по сети туннелей ХАМАС и уничтожила их. Речь идет о крупной сети, которая была расположена в городе Газа под Палестинской площадью.

Как пишет The Times of Israel, о поражении туннелей сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Военные говорят, что в данной сети туннелей скрывалось высшее руководство ХАМАСа, когда боевики напали на израильские земли в начале октября.

Именно данные туннели были проведены к домам, квартирам и офисам, в которых находились или проживали руководители боевиков. В числе тех, кто скрывался в данной сети, был и главарь военного крыла группировки Мухаммед Дейфа. Также, по данным источника, там скрывался его соратник Яхья Синвар.

Также в ЦАХАЛ заявили, что в последние дни из туннелей получали разведывательную информацию, что удалось делать при помощи сканирования. Удар по сети был осуществлен элитным инженерно-саперным подразделением "Яхалом" и 401-й бронетанковой бригадой.

Представители израильской армии рассказали, что в сети туннелей имеются взрывозащитные двери и жилые помещения, также там были спрятаны запасы еды и воды.

Для справки. Площадь Палестины находится в престижном районе Римал города Газа. Этот район до войны считался центром власти элиты анклава, в котором проживали высшие чиновники террористической группировки.

Ранее "Телеграф" писал о том, что боевики ХАМАС согласились на новый обмен пленными.