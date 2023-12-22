ХАМАС готов к обмену пленными только при одном условии: что требуют террористы

Однако боевики не могут гарантировать аналогичный шаг со своей стороны

Представители террористической группировки ХАМАС сообщили, что приостанавливают обмен заложниками, пока не будет полностью прекращен огонь и "агрессию Израиля". В то же время, это заявление провоцирует затруднение для Израиля, ведь страна заявляла, что лучший способ освободить пленных — военное давление.

Об этом сообщает BBC. Отмечается, что заложников также могут удерживать еще и Исламский джихад.

"Существует палестинское национальное решение о том, что не должно быть никаких разговоров о пленных или соглашениях об обмене, кроме как после полного прекращения агрессии", — сказал ХАМАС в заявлении.

ХАМАС оказывает давление на Израиль, чтобы тот полностью прекратил войну, но без гарантий, что группировка прекратит свои вооруженные действия. Поэтому израильское правительство выступает против такого шага. Они готовы прекращать давление, только когда полностью уничтожат военный потенциал ХАМАС.

Правительство Израиля находится под большим давлением со стороны родственников заложников. Некоторые из них считают, что стратегия применения силы не работает.

По данным Израиля, с начала перемирия в декабре 2023 года было освобождено более 100 заложников и уничтожено более 2 000 боевиков ХАМАС. Считается, что около 120 человек все еще находятся в плену в Газе.

Отмечается, что недельное перемирие в этом месяце увеличило поток гуманитарной помощи в Газу. В Каире, Египет, все еще продолжаются переговоры о новом перемирии, несмотря на то, что начальный диалог не дал желаемого результата.

В то же время в ООН продолжаются попытки принять резолюцию по поводу войны. США заявили, что все еще испытывают серьезные беспокойства относительно проекта резолюции Совета Безопасности ООН, и теперь голосование перенесено на пятницу.

Ранее "Телеграф" писал, что Израиль отдал приказ об эвакуации территорий города Хан-Юнис на юге Сектора Газа. До начала боевых действий в этом районе проживало более 110 000 человек.