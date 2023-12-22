ХАМАС готовий до обміну полоненими лише за однієї умови: що вимагають терористи

Проте бойовики не може гарантувати аналогічний крок зі свого боку

Представники терористичного угруповування ХАМАС повідомили, що призупиняють обмін заручниками, доки не буде повністю припинено вогонь та "агресію Ізраїлю". Водночас ця заява провокує скрутне становище для Ізраїлю, адже країна заявляла, що найкращий спосіб звільнити полонених — військовий тиск.

Про це повідомляє ВВС. Зазначається, що заручників також може утримувати ще й Ісламський джихад.

"Існує палестинське національне рішення про те, що не повинно бути жодних розмов про полонених або угод про обмін, окрім як після повного припинення агресії", — сказав ХАМАС у заяві.

ХАМАС чинить тиск на Ізраїль, щоб той повністю припинив війну, але без жодних гарантій, що угруповання припинить свої збройні дії. Тому ізраїльський уряд виступає проти такого кроку. Вони готові припиняти тиск, тільки коли повністю знищать військовий потенціал ХАМАСУ.

Уряд Ізраїлю перебуває під величезним тиском з боку родичів заручників. Дехто з них вважає, що стратегія застосування сили не працює.

За даними Ізраїлю, з початку перемирʼя у грудні 2023 року було звільнено понад 100 заручник та знищено понад 2 000 бойовиків ХАМАСу. Вважається, що близько 120 осіб все ще перебувають у полоні в Газі.

Зазначається, що тижневе перемир'я цього місяця також збільшило потік гуманітарної допомоги в Газу. У Каїрі, Єгипет, все ще тривають переговори про нове перемир'я, попри те, що початковий діалог не дав бажаного результату.

Водночас в ООН тривають спроби прийняти резолюцію щодо війни. США заявили, що все ще мають серйозні занепокоєння щодо проєкту резолюції Ради Безпеки ООН, і тепер голосування перенесено на п'ятницю.

Раніше "Телеграф" писав, що Ізраїль віддав наказ про евакуацію територій міста Хан-Юніс на півдні Сектора Газа. До початку бойових дій у цьому районі проживало понад 110 000 осіб.