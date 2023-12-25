Страшна знахідка: ЦАХАЛ виявив п'ятьох загиблих заручників в тунелях ХАМАС

Наразі відомо, що серед загиблих заручників – троє солдатів та двоє цивільних

Військові Армії оборони Ізраїлю (АОІ, також відома, як ЦАХАЛ) виявили п'ять тіл загиблих заручників у підземеллях терористів ХАМАС на півночі Сектора Гази. Ймовірно, це люди з-поміж 240 заручників, яких захопили терористи під час нападу 7 жовтня.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Інформацію вже підтвердив спікер ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі.

За його словами, поки що невідомо, як саме загинули заручники. Триває експертиза, за висновками якої буде розуміння того, що саме сталося.

"Ми поінформуємо сім'ї, а потім, залежно від того, чи вони схвалять, громадськість", – зазначив військовий.

Наразі відомо, що серед загиблих – троє солдатів та двоє цивільних. Людей під час атаки 7 жовтня захопили в полон та викрали терористи з ХАМАС, з цього часу доля цих заручників була невідома.

Нагадаємо, ізраїльська армія завдала ударів по мережі тунелів ХАМАС і знищила їх. Йдеться про велику мережу, яка була розташована в місті Газа під Палестинською площею.

23 грудня Армія оборони Ізраїлю виявила ще одну велику мережу тунелів ХАМАС у південній частині міста Газа. ЦАХАЛ опублікував кадри, на яких видно, як собака з кінологічного підрозділу Окетц сканує підземні ходи.