Страшная находка: ЦАХАЛ обнаружил пятерых погибших заложников в туннелях ХАМАС

Известно, что среди погибших заложников – трое солдат и двое гражданских.

Военные Армии обороны Израиля (АОИ, также известная как ЦАХАЛ) обнаружили пять тел погибших заложников в подземельях террористов ХАМАС на севере Сектора Газы. Вероятно, это люди из числа в 240 заложников, которых захватили террористы во время нападения 7 октября.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Информацию уже подтвердил спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

По его словам, пока неизвестно, как погибли заложники. Продолжается экспертиза, по выводам которой будет понимание того, что произошло.

"Мы проинформируем семьи, а затем, в зависимости от того, одобрят ли они, общественность", — отметил военный.

Известно, что среди погибших – трое солдат и двое гражданских. Людей во время атаки 7 октября захватили в плен и похитили террористы из ХАМАСа, с этого времени судьба этих заложников была неизвестна.

Напомним, израильская армия нанесла удары по сети тоннелей ХАМАС и уничтожила их. Речь идет о большой сети, расположенной в городе Газа под Палестинской площадью.

23 декабря Армия обороны Израиля обнаружила еще одну обширную сеть тоннелей ХАМАС в южной части города Газа. ЦАХАЛ опубликовал кадры, на которых видно, как собака из кинологического подразделения Окетц сканирует подземные ходы.