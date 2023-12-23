Помогла собака: Израиль нашел и уничтожил новую сеть тоннелей боевиков под Газой (видео)

Удар по сети был осуществлен инженерно-саперным подразделением

Армия обороны Израиля обнаружила еще одну обширную сеть тоннелей ХАМАС в южной части города Газа. ЦАХАЛ опубликовал кадры, на которых видно, как собака из кинологического подразделения Окетца сканирует подземные ходы.

По данным ЦАХАЛа, сеть имеет длину в сотни метров и включает командные комнаты, складские помещения и большие зоны отдыха с электричеством, линиями связи и водой, пишет The Times of Israel. Отмечается, что тоннель был обнаружен после того, как войска бригады Йифтах и саперы вели бой с боевиками ХАМАС в главном комплексе террористической группировки в городе Газа, вблизи больницы Аль-Кудс.

Армия обороны Израиля отмечает, что солдаты убили несколько боевиков ХАМАС во время боя. Позже войска Бригады десантников, действовавших в том же районе, обнаружили несколько тоннельных шахт, ведущих к основной подземной сети.

После этого элитное боевое инженерное подразделение Yahalom и Oketz прибыли, чтобы исследовать туннели под комплексом ХАМАС, которые после сканирования обнаружили, что у них несколько уровней. Позже туннели были уничтожены саперами и 99-й дивизией.

Напомним, израильская армия нанесла удары по сети тоннелей ХАМАС и уничтожила их. Речь идет о большой сети, расположенной в городе Газа под Палестинской площадью.