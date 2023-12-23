Допоміг собака: Ізраїль знайшов і знищив нову мережу тунелів бойовиків під Газою (відео)

Удар по мережі був здійснений інженерно-саперним підрозділом

Армія оборони Ізраїлю виявила ще одну велику мережу тунелів ХАМАС у південній частині міста Газа. ЦАХАЛ опублікував кадри, на яких видно, як собака з кінологічного підрозділу Окетц сканує підземні ходи.

За даними ЦАХАЛу, мережа має довжину сотні метрів і включає командні кімнати, складські приміщення та великі зони відпочинку з електрикою, лініями зв’язку та водою, пише The Times of Israel. Зазначається, що тунель було знайдено після того, як війська бригади Йіфтах і сапери вели бій з бойовиками ХАМАС у головному комплексі терористичного угруповання в місті Газа, поблизу лікарні Аль-Кудс.

Армія оборони Ізраїлю зазначає, що солдати вбили кількох бойовиків ХАМАС під час бою. Пізніше війська Бригади десантників, що діяли в тому ж районі, знайшли кілька тунельних шахт, що ведуть до основної підземної мережі.

Після цього елітний бойовий інженерний підрозділ Yahalom і Oketz прибули, щоб дослідити тунелі під комплексом ХАМАС, які після сканування виявили, що вони мають кілька рівнів. Пізніше тунелі були знищені саперами та 99-ю дивізією.

Нагадаємо, ізраїльська армія завдала ударів по мережі тунелів ХАМАС і знищила їх. Йдеться про велику мережу, яка була розташована в місті Газа під Палестинською площею.