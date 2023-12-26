Нужно выполнить три условия: Нетаньяху рассказал, когда может наступить мир в Секторе Газа

Страны Запада поддерживают намерения Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа. По его словам, Израиль должен уничтожить ХАМАС, демилитаризовать Газу и дерадикализировать все палестинское общество.

Об этом говорится в статье Нетаньяху, опубликованной в Wall Street Journal. Он подчеркнул, что США, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны поддерживают намерение Израиля уничтожить террористическую группировку ХАМАС.

По мнению израильского премьера, чтобы достичь этой цели, военный потенциал ХАМАС должен быть демонтирован, а его политическое правление над Газой должно завершиться. Во-вторых, Израиль также должен обеспечить, чтобы Газа "никогда больше не использовалась как база для нападения" на Израиль.

"Среди прочего, это потребует установления временной зоны безопасности по периметру Газы и инспекционного механизма на границе между Газой и Египтом, который отвечает потребностям безопасности Израиля и предотвращает контрабанду оружия на территорию", — подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, ожидание того, что палестинские власти демилитаризуют Газу, "являются несбыточной мечтой". Нетаньяху отметил, что Палестинская автономия "финансирует и прославляет терроризм в Иудее и Самарии и учит палестинских детей стремиться к уничтожению Израиля".

"Палестинское гражданское общество должно быть трансформировано таким образом, чтобы его люди поддерживали борьбу с терроризмом, а не финансировали его. Это, вероятно, потребует смелого и морального руководства… После того, как ХАМАС будет уничтожен, Газа будет демилитаризована, а палестинское общество начнет процесс дерадикализации, Газу можно будет восстановить, а перспективы более широкого мира на Ближнем Востоке станут реальностью", — подчеркнул Нетаньяху.

Напомним, израильская армия нанесла удары по сети тоннелей ХАМАС и уничтожила их. Речь идет о большой сети, расположенной в городе Газа под Палестинской площадью.

23 декабря Армия обороны Израиля обнаружила еще одну обширную сеть тоннелей ХАМАС в южной части города Газа. ЦАХАЛ опубликовал кадры, на которых видно, как собака из кинологического подразделения Окетц сканирует подземные ходы.