Порівняння з Гітлером і звинувачення у геноциді: лідери Туреччини та Ізраїлю обмінялися жорсткими заявами

Ердоган вже не вперше висловлюється щодо Нетаньягу

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган знову відзначився різкими висловлюваннями на адресу прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Цього разу він заявив, що останній нічим не відрізняється від німецького диктатора Адольфа Гітлера.

Ердоган також порівняв операцію Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС у Газі з винищенням нацистами євреїв, пише "Європейська правда". Також він виступив з критикою країн Заходу.

"Раніше вони погано говорили про Гітлера. Чим ви відрізняєтеся від Гітлера? Вони змусять нас сумувати за Гітлером. Хіба те, що робить Нетаньягу, є чимось меншим, ніж те, що робив Гітлер? Ні", – сказав турецький президент.

Він заявив, що Туреччина вітатиме академіків і вчених, які зазнають переслідувань за свої погляди на війну в Газі. Президент Туреччини також додав, що західні країни, які підтримують Ізраїль, є співучасниками "воєнних злочинів".

"Він (Нетаньягу) багатший за Гітлера, він отримує всіляку підтримку Заходу, Сполучених Штатів. І що вони зробили з усією цією підтримкою? Вони вбили понад 20 тисяч жителів Гази", – додав Ердоган.

У відповідь на це Нетаньягу звинуватив турецького лідера у скоєнні "геноциду курдів", пише Ynet. Він також зазначив, що Ердоган — "остання людина, яка може проповідувати нам мораль".

Нагадаємо, у жовтні антиізраїльські висловлювання президента Туреччини викликали чергову дипломатичну кризу між двома країнами. У відповідь на це в Ізраїлі вирішили відкликати з Туреччини своїх дипломатів.