СМИ: Израиль задержал в Газе более 2,5 тысяч человек

Аресты не прекращались даже в новогоднюю ночь

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала операции в секторе Газа после нападения террористов ХАМАС задержала более 2550 человек. Все они находились в розыске.

Об этом сообщает китайское информационное агентство Xinhua. По данным источников агентства в ЦАХАЛ, из этого количества только 1300 человек были доказанными членами ХАМАС.

Задержания не прекратились даже во время новогодних праздников. В ночь с 31 декабря на 1 января Армия обороны Израиля, Агентство безопасности Израиля (ISA) и пограничная полиция в городе Катанна близ Иерусалима, в селе Бейт-Иба, расположенном вблизи города Наблус, и в Бани-Наим близ города Хеврон задержали 10 человек, находившихся в розыске.

Во время арестов было изъято большое количество оружия, предназначенного для террористов. Также были конфискованы средства, предназначенные для ХАМАС и других террористических организаций.

Как ранее писал "Телеграф", израильская армия начинает выводить некоторые бригады из Сектора Газа, а ее представители говорят, что конфликт переходит в новую фазу.

Напомним, ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля против ХАМАС продлится еще много месяцев, пока все задачи не будут выполнены.