Война в Секторе Газа закончится не скоро? В Израиле дали свой прогноз и назвали цели

Военный потенциал ХАМАСа уничтожается шаг за шагом

Война в Секторе Газа, которую боевики ХАМАС начали в октябре 2023-го, напав на Израиль, может продлиться еще долго. Израильтяне хотят бороться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели наступления.

Об этом заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху. По его словам, война в которой борется его страна, "продлится еще много месяцев".

Он обещает, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели наступления, главной из которых является уничтожение ХАМАСа и возвращение заложников домой. Также премьер отмечает, что Газа "не будет угрозой для Израиля", и в конечном итоге там не останется никаких террористических элементов.

Нетаньяху сослался на международное давление с требованием прекратить войну до того, как будут достигнуты поставленные цели, и выразил благодарность за поддержку США в этом контексте, в том числе на заседании Совета Безопасности ООН на прошлой неделе, а также за постоянные поставки оружия. Он обратил внимание, что ЦАХАЛ действует с целью обеспечения "максимальной защиты" своих солдат.

"Более 8000 террористов были убиты, а военный потенциал ХАМАСа уничтожается шаг за шагом", — сказал он

Премьер-министр подчеркивает, что он также стремится восстановить безопасность вдоль северной границы на фоне постоянных атак "Хезболлы", чтобы жители, которые были эвакуированы оттуда, могли вернуться домой.

"Если "Хезболла" расширит боевые действия, она примет на себя удары, которых даже не представляла. Так же, как и Иран", — предупредил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что 23 декабря Армия обороны Израиля обнаружила еще одну обширную сеть тоннелей ХАМАС в южной части города Газа.