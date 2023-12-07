Reuters: Саудівська Аравія просить США "стримано" ставитися до атак з боку хуситів

Наразі Саудівська Аравія більше зосереджена на розширенні та диверсифікації економіки і не бажає війни

Через ракетні атаки хуситських терористів на кораблі США у Червоному морі до Вашингтону звернулася Саудівська Аравія. Але Ер-Ріяд просить американців не винищити хуситів, а навпаки, "стримано" ставитися до спроб атак з їхнього боку.

Про це повідомляє інформаційне агенство Reuters. За даними видання, Саудівська Аравія з тривогою спостерігає за тим, як хусити намагаються атакувати кораблі США.

Джерела, знайомі з думкою саудитів з цього приводу, розповіли агентству, що проханням до Вашингтона Ер-Ріяд хоче уникнути ескалації у регіоні. Наразі саудити довольні тим, що США не атакує хуситів у відповідь і не провокує сильніші бойові дії.

Окрім того, саудити наполягають на припиненні вогню у Секторі Газа. Багато років конфронтації з Іраном призвели до того, що зараз зусилля Ер-Ріяда спрямовані перш за все на сприяння регіональній стабільності. Наразі Саудівська Аравія більше зосереджена на розширенні та диверсифікації економіки та не зацікавлена у нових війнах після майже дев'яти років бойових дій у Ємені.

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