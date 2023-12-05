Путін їде до ОАЕ та Саудівської Аравії говорити про Україну: що відомо

З початку вторгнення в Україну Путін відвідував лише Китай, Іран та країни СНД

Президент РФ Володимир Путін у середу, 6 грудня 2023 року, відвідає Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) у рамках серії дипломатичних зустрічей. Він збирається обговорити нафту, двосторонні відносини та міжнародні справи.

Про візит Путіна на Схід стало відомо лише у вівторок на брифінгу із журналістами. Про це пише The New York Times, посилаючись на пресслужбу Кремля.

Путін хоче розв’язати світову війну

Серія дипломатичних зустрічей Путіна

Російського президента найближчими днями чекає одразу кілька важливих зустрічей. Його прессекретар Дмитро Пєсков нагадав, що дипломатична активність Путіна з лютого 2022 року обмежувалася відвідуванням Ірану, Китаю та країн СНД. 6 грудня він відвідає одразу дві країни – Саудівську Аравію та Емірати. Але вже у четвер він зустріне у Москві президента Ірану Ебрагіма Раїсі.

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна у зв’язку зі звинуваченням у незаконній депортації дітей. Президента РФ можуть заарештувати та передати МКС у будь-якій зі 123 країн, що ратифікували Римський статут. ОАЕ та Саудівська Аравія не входять до списку цих країн.

Нафтове питання

Під час візиту до Саудівської Аравії буде порушено питання видобутку нафти. Сама країна вже скоротила показники видобутку ресурсу. Офіційна Москва не знизила видобутку, але обмежила експорт "чорного золота".

Зазначимо, що країни, що входять до ОПЕК+, намагаються зменшити постачання нафти на міжнародний ринок. Захід навпаки їх збільшує. Це робиться спеціально для зниження вартості енергоресурсу. На зміну ціни нафти також впливає політика високих ставок ФРС.

Міжнародні справи та "мирні переговори"

Путін збирається обговорити також війну з Україною та ізраїльсько-палестинський конфлікт. Його помічник із зовнішньої політики Юрій Ушаков сказав, що "це неминуче".

"Нашим колегам було б важливо дослухатися оцінок Володимира Путіна того, як розвивається ситуація", — вважає Ушаков.

Зазначимо, що візит Путіна на Схід відбувається якраз, коли президент України Володимир Зеленський звертається до Сенату США із закликом продовжити підтримку його країни.

Газета також пише про відродження у Росії спекуляцій на темі мирних переговорів. Причому відбувається це на тлі заяв про те, що контрнаступ ВСУ не приніс очікуваних результатів та розмов про тривалість військової допомоги Україні від Заходу.

Володимир Путін швидше за все проситиме ОАЕ та Саудівську Аравію стати посередниками у мирних переговорах. Тим більше, що влада цих країн не приймала чийсь бік і не припинила співпрацю з РФ після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що 5-6 серпня 2023 року саме в Саудівській Аравії було проведено зустріч, на якій обговорювали формулу миру Зеленського. На ній були присутні представники 42 країн.

Принц Мухаммед прагне позиціювати Саудівську Аравію як світову державу, здатну зібрати воюючі сторони за стіл переговорів. Газета пише, що саме Королівство виступило посередником у мирних переговорах у громадянській війні в Судані, а ще зуміло відновити зв’язки зі своїм регіональним суперником Іраном.

Шейх Мохаммед бен Заїд, правитель ОАЕ, також намагався позиціонувати себе на світовій арені як посередник. Він відіграв важливу роль у звільненні Росією американської баскетболістки Брітні Грінер під час обміну полоненими рік тому. Тоді Грінер доставили з-під варти в Росії на злітній смузі в аеропорту Абу-Дабі.

Саудівська Аравія та ОАЕ опираються тиску Америки та Європи, які закликають дистанціюватися від Росії після її вторгнення до України. Вони заявляють, що будуть кориснішими як потенційні посередники, а не ті, хто приймає якусь конкретну сторону.

Раніше "Телеграф" писав, що британці можуть змусити Україну до мирних переговорів із РФ.