Путин едет в ОАЭ и Саудовскую Аравию говорить об Украине: что известно

С начала вторжения в Украину Путин посещал только Китай, Иран и страны СНГ

Президент РФ Владимир Путин в среду, 6 декабря 2023 года, посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в рамках серии дипломатических встреч. Он собирается обсудить нефть, двухсторонние отношения и международные дела.

О визите Путина на Восток стало известно лишь во вторник на брифинге с журналистами. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Путин хочет развязать мировую войну

Серия дипломатических встреч Путина

Российского президента в ближайшие дни ждет сразу несколько важных встреч. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что дипломатическая активность Путина с февраля 2022 года ограничивалась посещением Ирана, Китая и стран СНГ. 6 декабря он посетит сразу две страны — Саудовскую Аравию и Эмираты. Но уже в четверг он встретит в Москве президента Ирана Эбрагима Раиси.

Как известно, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина в связи с обвинением его в незаконной деппортации детей. Президента РФ могут арестовать и передать МУС в любой из 123 стран, ратифицировавших Римский статут. ОАЭ и Саудовская Аравия не входят в список этих стран

Нефтяной вопрос

Во время визита в Саудовскую Аравию будет поднят вопрос о добыче нефти. Сама страна уже сократила показатели добычи ресурса. Официальная Москва не снизила добычу, но ограничила экспорт "черного золота".

Отметим, что страны, входящие в ОПЕК+, стараются снизить поставки нефти на международный рынок. Запад напротив их увеличивает. Это делается специально, чтобы снизить стоимость энергоресурса. На изменение стоимости нефти также влияет политика высоких ставок ФРС.

Международные дела и "мирные переговоры"

Путин собирается обсудить также войну с Украиной и израильско-палестинский конфликт. Его помощник по внешней политике Юрий Ушаков сказал, что "это неизбежно".

"Нашим коллегам было бы важно прислушаться к оценкам Владимира Путина того, как развивается ситуация", — считает Ушаков.

Отметим, что визит Путина на Восток происходит как раз когда президент Украины Владимир Зеленский обращается к Сенату США с призывом продолжить поддержку его страны.

Газета также пишет о возрождении в России спекуляций на теме мирных переговоров. Причем происходит это на фоне заявлений о том, что контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов, и разговоров о продолжительности военной помощи Украине от Запада.

Владимир Путин скорее всего будет просить ОАЭ и Саудовскую Аравию стать посредниками в мирных переговорах. Тем более что власти этих стран не принимали чью-то сторону и не прекратили сотрудничество с РФ после вторжения в Украину.

Напомним, что 5-6 августа 2023 года именно в Саудовской Аравии была проведена встреча, на которой обсуждали формулу мира Зеленского. На ней присутствовали представители 42 стран.

Принц Мухаммед стремится позиционировать Саудовскую Аравию как мировую державу, которая способна собрать воюющие стороны за стол переговоров. Газета пишет, что именно Королевство выступило посредником в мирных переговорах в гражданской войне в Судане, а еще сумело восстановить связи со своим региональным соперником Ираном.

Шейх Мохаммед бен Заид, правитель ОАЭ, также старался позиционировать себя на мировой арене в качестве посредника. Он сыграл важную роль в освобождении Россией американской баскетболистки Бритни Гринер в ходе обмена пленными год назад. Тогда Гринер доставили из-под стражи в России на взлетной полосе в аэропорту Абу-Даби.

Саудовская Аравия и ОАЭ сопротивляются давлению Америки и Европы, которые призывают дистанцироваться России после ее вторжения в Украину. Они заявляют, что будут более полезными в качестве потенциальных посредников, а не принимающих какую-то конкретную сторону.

Ранее "Телеграф" писал, что британцы могут принудить Украину к мирным переговорам с РФ.