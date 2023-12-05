Путин может стать человеком года Time? Как такое возможно

Появиться на обложке Time не равняется успеху. Объясняем почему

Журнал Time заинтриговал внесением в шорт-лист номинантов на звание "Человек года 2023" президента России Владимира Путина. А это, на минутку, диктатор, разыскиваемый Гаагой за похищение детей.

Появиться на обложке журнала Time считается очень почетным, еще более престижным – стать Человеком года. Но иногда на обложках этого издания помещают откровенных антигероев. Так, в 1938-м на обложку поместили Адольфа Гитлера, а в следующем году – Иосифа Сталина. И статьи о них не были комплиментарными. Человека 2023 года объявят в среду утром, а мы пока объясняем, что означает эта номинация.

Претенденты этого года

Журнал Time обнародовал перечень претендентов, в который вошли Владимир Путин, героиня фильма "Барби", лидер Китая Си Цзиньпин, американская певица Тейлор Свифт, гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман, король Великобритании Чарльз III и глава Федеральной резервной системы.

Наличие в списке Путина может показаться немного контрастным только через год после того, как в 2022-м Человеком года по версии Time стал президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины". Журнал объясняет, что Путин занимал пост президента десятилетиями и продолжает вести войну в Украине уже второй год.

Это звание присваивается ежегодно, начиная с 1927 года. Первым Человеком года стал американский летчик, на самолете преодолевший Атлантический океан. С этого времени журнал выбирает того, кто внес наибольший вклад в историю за год.

Реакция

В Кремле уже прокомментировали эту номинацию. Так, спикер Дмитрий Песков заявил, что для Путина не имеет значения, получит ли он звание "человек года" от Time: "Посмотрим. Но то, что роль Путина в нашей стране и мире трудно переоценить – это однозначно".

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица напомнил, что Time публиковал на обложках конверсионных фигур, придавая им признание. Это были Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Усама бен Ладен, аятолла Хомейни и Владимир Путин.

Журнал Time утверждает, что выбирает людей года, анализируя, насколько они упоминались в СМИ в течение определенного года. Однако номинация журнала Time вызывает еще больше упоминаний. Следуя приведенной выше логики — чем больше упоминаний, тем больше признания вы получаете… После признания Гитлера Человеком года в 1938 году последовало вторжение в Польшу, по признанию Путина Человеком года 2007 последовало вторжение в Грузию в 2008… Можно подумать, является ли такой вид "признание" морально приемлемым, и чему оно способствует…", — заявил Кислица.

Убийцы и диктаторы на обложке

Адольф Гитлер не раз появлялся на обложке Time. Самый известный из экземпляров вышел 2 января 1939 — фюрера назвали Человеком года (*прошлого, то есть 1938-го). Основатель журнала Генри Люс пояснил, что с тех пор звание Человека года перестало быть почетным, но должно быть отличием, которое применяется к ньюзмейкеру, который больше всего повлиял на мировые события в лучшую или худшую сторону.

Гитлер (внизу) стал человеком года Time в 1938-м

Гитлера изобразили как крошечную фигурку, сидящую спиной к читателю и играющую на гигантском готическом органе, а его убитые жертвы вращались на колесе. Статья высмеивала "бессильный мир" за то, что позволил Гитлеру нарастить в Германии военную силу. Он также описал нацистского лидера как "наибольшую угрожающую силу, с которой сталкивается демократический, свободолюбивый мир". Статья была написана написанным в момент захвата Австрии и Чехословакии.

С тех пор Гитлер появлялся в Time еще несколько раз и в последний раз после своей смерти. Последний номер за 7 мая 1945-го изображал перечеркнутую фотографию Гитлера:

Гитлер на обложке Time

Его коллега и идейный вдохновитель минимум двух геноцидов Иосиф Джугашвили (Сталин) появлялся на обложке Time не менее 4 раз. В 1939 году Сталин стал человеком года Time — на обложке появился его усатый профиль с подписью "Иван Грозный прав". Выбор объяснили заключением "нацистско-коммунистического" пакта о ненападении и развязыванием советско-финской войны, в результате чего Сталин стал партнером Гитлера по агрессии.

Сталин как человек года 1939

Но это еще не все — Сталин попал на обложку в январе 1943-го, став Человеком 1942 года. На этот раз его вынесли на обложку из-за битвы за Сталинград, которая остановила продвижение нацистских войск дальше на Восток. Time хвалил советского диктатора за решительность в противостоянии Гитлеру.

Хомейные на обложке Time

Одним из самых противоречивых выборов "Человека года" по версии Time стал аятолла Хомейни в 1979 году. Религиозный лидер пришел к власти в Иране в 1979 году после свержения прозападного шаха. Журнал назвал Хомейни террористом, заявив, что "революция, которую он привел к победе, грозит нарушить мировой баланс сил больше, чем любое другое политическое событие после завоевания Европы Гитлером".

Такой шаг был несколько опасен, ведь в это время продолжалась осада посольства США в Иране. Хомейни взял курс на превращение страны в исламское государство, женщины были лишены равных прав с мужчинами, были восстановлены традиционные исламские законы и агрессивные наказания.

В 1983 году людьми года становятся двое – президент США Рональд Рейган и хедлайнер парада генсеков Юрий Андропов. Последний запомнился репрессиями против диссидентов и бессмысленными дневными рейдами по кинотеатрам и рынкам, во время которых проверялись, где человек работает и почему не на рабочем месте.

В 2007 году обложку Time "украшает" лицо Владимира Путина, которого подписали как "царя новой России", одна из статей называлась "A tsar is born", а завершал серию репортаж из ночных клубов москвы, где богачи "прожигали свои нефтерубли".

Напомним, что Politico назвало победителя в номинации "Самый влиятельный человек Европы". Им стал бывший премьер-министр Польши Дональд Туск. Президенту Украины Владимиру Зеленскому отдали титул главного "мечтателя" Европы.