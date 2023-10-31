Анонима из ОП должны найти органы: Данилов раскритиковал статью Time о Зеленском

Секретарь СНБО считает, что подобные публикации не должны вредить нашей стране

Резонансная статья в журнале Time, посвященная президенту Владимиру Зеленскому, вызвала неоднозначную реакцию в Украине. Так, правоохранительные органы призвали выяснить, кто именно из окружения глава государства заявил автору материала Саймону Шустеру, что не верит в победу нашей страны.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Шустер не владеет подлинной информацией, связанной с проведением Ставки верховного главнокомандующего, пишет "Украинская правда". По его словам, ничего подобного тому, что описано в статье, в коридорах власти не происходит.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Ставки верховного главнокомандующего не проходят так, как описано в материале. "Относительно того, что он (президент. – Ред.) из военной комнаты выходит-заходит. Это какая-то чушь от человека, который непонятно о чем говорит", — заявил Данилов.

Он отметил, что заседания Ставки верховного главнокомандующего, заседания военных кабинетов в формате Ставки проходят постоянно. По словам Данилова, на каждом заседании Ставки президент уделяет максимальное внимание проблемам напрямую с фронта, потому что там принимают участие все представители высшего военного руководства. "Рассказывать, что там наспех кто-то пришел-ушел, это странные вещи", — подчеркнул он.

"Во-вторых, я не понимаю, откуда автор берет эти вещи. У меня эта анонимность (источников издания в ОП. – Ред.) вызывает много вопросов. Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может получить победу, так ты не имеешь права находиться возле нашего президента … Эта анонимная подковерность наносит огромный вред прежде всего нашей стране", — отметил секретарь СНБО.

При этом Данилов выразил мнение, что правоохранительные органы должны дать ответ, "что же это за анонимы, которые не верят в нашу победу, а находятся рядом с президентом".

Также он заявил, что, говоря о потерях Украины в войне, автор статьи пользуется российскими нарративами. "Я хочу сказать: мы понимаем, какие наши потери, и то, что он там написал, не соответствует действительности от слова совсем ", – добавил секретарь СНБО.

В то же время Данилов подчеркнул, что состояние войны – время, когда бурлит много эмоций, есть много чувствительной информации и высказываний "на нервах". Он также отметил, что уже были случаи коррекции материалов, уточнение позиции и так далее. По словам секретаря СНБО, главное – ни в коем случае не сделать так, чтобы подобные публикации вредили нашей стране или этими месседжами могли манипулировать враги Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что у украинских пользователей сети возникли вопросы к автору статьи Time о президенте Владимире Зеленском Саймоне Шустере. Журналист уже давно исследует темы, связанные с россией, а также был в Украине в 2014 году.